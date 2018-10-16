〈南部〉陳其邁鳳山晚會人潮爆滿 3萬人相挺

2018-10-16

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，前晚（十四日）舉行競選辦公室成立造勢晚會，現場三萬名支持者到場力挺，也是今年選舉場合，人數最多的一場。萬人空巷、爆滿人潮的造勢空拍照，支持者忍不住驚呼「誰說高雄五五波」。

陳其邁造勢晚會前晚在鳳山登場，包括總統蔡英文、總統府秘書長陳菊均到場力挺，陳其邁的太太吳虹，也現身會場，與丈夫牽手上台，爭取鄉親支持。

蔡英文在陳其邁造勢晚會中表示，廿年來，民進黨為高雄帶來許多改變，聽到對手不斷批評高雄，說高雄「又老又窮」，說高雄年輕人都要「北漂」﹔她必須嚴肅的說，這樣的批評，對高雄人不公平。

小英也說，陳其邁在高雄長大，高雄這四十多年來所經歷的一切，就是其邁的成長經驗，她相信陳其邁是最了解高雄痛的人，也會是最疼惜高雄的人，希望民眾支持陳其邁讓他承續民進黨在高雄打下的基礎。

自許高雄孩子 不會嫌母老窮

陳其邁的一番感性言論，更感動許多在場民眾，他強調，他是高雄的孩子，孩子不會去說自己的母親又老又窮，更不會嫌棄自己的家鄉是殯儀館、精神病院，「只有了解高雄的痛，才懂得如何疼惜高雄」，他深刻體會青年的壓力負擔，會更努力做得更好，同時謙卑反省、勇於面對問題。

陳其邁並呼籲選民，選擇韓國瑜就是選擇退回國民黨執政的重北輕南、全部靠中國的道路，「市民應選擇一條正確的道路，選擇為高雄打拚實在的道路」，全場響起熱烈掌聲。

現場空拍照 見證支持者熱情

陳其邁在鳳山的造勢晚會空拍照曝光後，引起熱議，許多人在陳其邁臉書力挺表示，「加油！高雄的進步，我體會得到，市長的票，我會投給您！」「加油，國民黨派了個耍嘴皮子的就想來選，壓根就看不起高雄人，一定要打敗他」、「誰說高雄五五波？」

民進黨高雄市黨部認為，國民黨韓國瑜雖有較高網路聲量，如何化為實質選票是一大問題？陳其邁三萬人的造勢場合，卻是如假包換的支持群眾，也讓民進黨找回昔日支持者的熱情。