〈南部〉稻作豐收穀倉滿 台東清舊倉庫存放

2018-10-12

〔記者張存薇／台東報導〕台灣今年躲過多個颱風侵襲，風調雨順造成稻米大豐收。台東縣議長饒慶鈴、副議長陳宏宗昨天在議會縣政總質詢指出，縱谷穀倉裡仍存放大量一期稻作，二期稻作月底將陸續收成，農民很擔心穀倉大爆滿、米廠無法收購，連帶影響台東好米稻作價格下跌。縣長黃健庭表示，農業處已協調農會、糧商，除各農會互相幫忙銷售，也撥出經費協助行銷；關山鎮農會總幹事邱美玲表示，準備整理舊工廠倉庫，必要時可增加儲存空間。

關山穀倉八分滿 二期作恐塞爆

饒慶鈴說，今年稻作連續兩期豐收，在國人食米量逐年下降的情況下，預期二期稻作穀倉容量將不足，如果無法全數收購，農民只能繳公糧，收益減少；陳宏宗也說，走訪關山穀倉，發現大部分仍有八、九分滿，月底開始二期稻作陸續進入採收期，農民很恐慌新米塞不進去，擔心半年心血泡湯，且未來還是有可能穀倉爆量，建議縣府研擬是否要增加穀倉容量。

池上鄉農會秘書黃榮欄表示，因為政府休耕補助政策改變，以前是一年兩期可獲休耕補助、近幾年變成一年僅一期可補助，部分農民選擇重新種稻，再加上食米量減少、今年少颱風影響，因此稻米產量大增。

台東縣水稻種植面積約六千四百到六千五百公頃，農業處長許瑞貴表示，以往一期作產量約三萬五千到三萬七千噸，去年一期作達四萬一千噸，今年增加兩成達四萬三千噸，去年二期作產量約三萬兩千噸，今年預估也逾三萬噸以上。

縣府籌資 農會清出四舊倉因應

他進一步說，縣府與農會、糧商協商，並籌出約一百五十萬元預算，將委由台東地區農會及關山鎮農會、池上鄉農會整體行銷，首要目標就是月底二期稻作收購開盤時，要讓價格穩住。

邱美玲表示，全國今年都面臨稻米產量增加的問題，只要是契作戶，農會將設法全部收購，目前也清查出四棟舊倉庫，可以擴充貯藏量，雖然沒有冷藏設備、且須增加人工搬運及太空包成本，必要時仍可派上用場。