〈中部〉斥資2.1億 后里動物之家明年2月完工

2018-10-11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市動物之家后里園區改建工程昨動土，預定明年二月完工！市長林佳龍出席動土典禮表示，台中打造宜居城市，以人為本，也與大自然環境與動物和諧共處，為提供更良好的動物收容環境，斥資改建，期待園區作為孩子最好的生命教育，並鼓勵大家認養、不棄養；另清水區10-1-2號計畫道路開闢工程昨也舉行祈福典禮，預計十一月底即可完工。

市府自二○一五年即籌畫改建動物之家后里園區，因土地原為垃圾場用地，經變更地目及立委洪慈庸向農委會爭取一億六千萬元補助，市府自籌五千萬，共兩億一千萬元辦理改建，原有房舍也於二○一七年拆除，並將動物搬遷至南屯的動物之家，終於在昨日動土。

以認養、教育及觀光3大核心改建

動保處長林儒良表示，原本的動物之家設備老舊，僅能容納三百五十隻動物，新建的動物之家以認養轉運、教育宣導及觀光休憩三大核心進行改建，可容納五百隻動物，並利用基地狹長特性，採四十五度角交錯拉長方式，增加通風及採光，大幅度降低犬貓氣味與空間緊迫性；在外觀設計上也大量採用圓弧曲線，柔化動物收容所昔日冰冷形象，翻轉過去傳統動物收容所髒、亂、臭、吵、雜的刻板印象。

市府打造具有指標性動物之家

林佳龍昨感謝洪慈庸積極協調爭取中央補助，以打造具有指標性的動物之家園區，相信將讓台中善待動物受到國際肯定；洪慈庸表示，動物之家后里園區改建工程經費，中央補助七成，因土地變更使得工程延宕至今才動工，未來將繼續督促中央，確保建設經費一毛不少，順利完成。

另外，清水區10-1-2號計畫道路，長兩百四十公尺、寬十公尺，市府於今年五月動工，經費約九百廿六萬元，預計十一月底即可完工。林佳龍昨主持祈福典禮時指出，這條路的開闢工程規模不大，但對在地民眾很重要，市府推動大建設，地方基礎的道路需求也要做到，將盤點已徵收的道路進行開闢，以透過良好的交通建設，帶動區域發展，迎接未來海線的重大建設來臨。