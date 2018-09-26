〈中部〉涂醒哲質疑競而不選 蕭淑麗告毀謗

2018-09-26

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕年底嘉義市長選戰白熱化，無黨籍市長參選人、議長蕭淑麗針對日前民進黨市長涂醒哲發佈新聞稿指「蕭淑麗企圖藉議會開會綁住涂醒哲、利益黃敏惠！」內容提及她「競而不選」、「變相的搓圓仔湯」等，蕭認為被抹黑、影響選情，昨主持議會臨時會首日議程結束後，前往嘉義地檢署控告涂醒哲涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及加重毀謗罪，這也是市長選舉開打以來第一場選舉官司。

蕭：議會開會於法有據 被抹黑

針對「競而不選」等說法，涂醒哲稍早在議會受訪說，「這不是我們提出的吧！」涂認為，應該是社會上普遍長久以來有這樣的想法，有些人跟他們反映是不是有這樣的可能，市民或媒體長久以來也一直在問這個問題。

涂醒哲說，投票日距今不到六十天，議會安排長達四十天的臨時會和定期會，他與蕭議長都要參選市長，議員也要跑選區拉票，臨時會雖依法定程序召開，但輕重緩急，如不急迫可用行政方式解決，市府提出將定期會延至選後再舉行，議會最後決定應該開，他予以尊重。

涂總部：歡迎蕭聲明參選到底

隨後，涂醒哲競選總部也由總幹事陳茂松發佈新聞稿指出，若是蕭議長自認不受國民黨選舉謀略所影響，歡迎蕭公開聲明將獨立參選到底，不會成為國民黨的選戰棋子。國民黨嘉市黨部主委蔡明顯對此表示，「一無所悉」，這是子虛烏有的事。

蕭淑麗昨由副議長郭明賓、市議員兼競選總部總幹事黃秋澤及律師等人陪同到嘉檢按鈴遞狀控告涂醒哲；蕭說，議會召開臨時會與定期會於法有據，且有例可循，議程都由跨黨派程序委員審定、大會討論議決，批涂「滿腦子想著選舉」，質疑涂如此懼怕臨時會及定期會召開，是否欲逃避議會監督不法弊案？

蕭淑麗也說，涂日前發佈新聞稿以耳語、抹黑、誹謗她的形象和選情，轟涂為了自身選舉，大放謬論製造假議題、假新聞，這些不實言論對她人身攻擊，誤導選民，打擊其選情，破壞民主法治，不得不提告以正視聽，也捍衛議會尊嚴。