〈北部〉賽夏族祖傳「雷女紋」 不是納粹圖騰啦

2018-09-25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕日前新竹一間髮廊招牌因採用與納粹標誌相似的設計，引發軒然大波，就連德國在台協會也發聲明痛批「令人厭惡」；但在苗栗縣南庄鄉的八卦力部落各處也可見類似納粹標誌的圖騰，讓許多遊客誤會。當地賽夏族人無奈澄清，此圖騰為祖先流傳千年的「雷女紋」 ，象徵神祇保佑作物豐收，與納粹毫無關係，盼外界尊重原民文化，別誤會曲解。

南庄八卦力部落遭誤會

走進南庄鄉蓬萊村的八卦力部落，於路邊護欄、房屋牆角、各式紡織品都可見到造型與納粹標誌、佛教「卍」字相似的圖騰，許多不了解原民文化的遊客，誤以為當地居民崇尚納粹或信仰佛教，甚至向政府機關檢舉，讓賽夏族人深感無奈及困擾。

由於納粹標誌於二戰期間由希特勒所創設，隱含法西斯主義及日耳曼民族優越主義的意涵，如今已被許多西方國家視為禁忌。

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賽夏族人、苗栗縣議員潘秋榮指出，雷女是賽夏族的重要信仰，相傳早年雷神巡視人間時，見到賽夏族人靠著採集、捕獵為生，十分辛苦，因此讓女兒雷女帶著小女下凡，教導族人耕種小米等作物，並傳授編織、醫術，使賽夏族人十分感念，因此以代表兩道閃電交織的圖騰表達對雷女的崇敬。

蓬萊村長潘三妹表示，納粹標誌是方正字型，賽夏族雷女紋則是菱形，但因顏色皆是以紅、黑、白組成，圖形又相近，因此常引發誤會。她強調，雷女紋是千年前祖先流傳的織布技術中保留的部落圖騰，與納粹的意義相去甚遠，盼外界勿混為一談。

賽夏族青年也無奈說，政府對原住民族文化的保存及推廣還有努力空間，未來也歡迎遊客們來部落走走，認識在地賽夏文化之美，避免烏龍一再上演。