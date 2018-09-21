〈南部〉吃同家團膳 台南3國中89生出現不適

2018-09-21

〔記者王俊忠／台南報導〕永康國中、後甲國中與海佃國中三校學生，在九月十八日中午食用同一家團膳業者提供的午餐後，陸續有學生發生腹痛、腹瀉與少數嘔吐等食物中毒現象，到前晚三校累計八十九位學生食物中毒，其中六十七人就醫，多數學生症狀緩解已無大礙。

腹痛上吐或下瀉 就醫後無大礙

永康國中通報四十四人、海佃國中三十人、後甲國中十五人，共計八十九人出現疑似食物中毒症狀，分散在各班級。

市府衛生局在十九日下午先接獲通報永康國中學生在食用十八日午餐後有兩位學生出現身體不適症狀就醫，接著永康國中、後甲國中與海佃國中通報其他學生有疑似食物中毒情形。

衛局採樣送驗 業者︰依SOP作業

三所國中的午餐來自同一家團膳的好口味食品廠，衛生局隨即前往稽查採樣，並到學校調查及採集食餘檢體送驗，同時向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援。

衛生局表示，若檢驗及調查結果證實是由病原性微生物所引起，衛生局將依違反食品安全衛生管理法對業者處新台幣六萬元以上、二億元以下罰鍰。

衛生局食藥科長陳明旭表示，好口味團膳工廠供應台南十三所學校午餐，除了三所出問題的國中，其他十所都是高中，目前仍與其他高中聯繫查明有無類似食物中毒現象，但因為三所國中的午餐菜色不太一樣，食餘檢驗結果預計七天才能出爐。

好口味業者說，烹調環境都照SOP作業流程，衛生局也有定期檢查，納悶為何午餐會出問題？目前只能靜候衛生局調查。

後甲國中校長陳瑞榮表示，事件發生後已請好口味業者暫停供應一天四五六份的午餐，這部分由另外兩家廠商先協助供應，這兩天共有十五位學生出現食物中毒症狀就醫，到昨天已有十人回校上課，五人在家休養。