〈中部〉俄羅斯正妹老師 竹高新嬌點

2018-09-21

〔記者謝介裕／南投報導〕當俄羅斯正妹老師遇上台灣高中學生，師生之間會產生什麼樣的火花？這一場東西文化的美麗相遇，目前正在南投縣國立竹山高中校園展開，俄羅斯外籍教師「莎曼琉葧」自我期許，希望學生對俄國各方面的好奇，透過她的教導，未來都能化為學生們成長及拓展國際視野的養分。

俄籍教師「莎曼琉葧（譯名）」，現年二十五歲，畢業於莫斯科城市師範大學，主修東方文化與教育，也會說一點中文，在得知台灣政府與俄方達成師資交流專案後，提出申請並成為竹山高中創校五十七年來第一位俄籍教師。

由於「莎曼琉葧」為人隨和，加上與學生年紀相仿，開學迄今不到一個月，已融入校園生活，深受學生們喜愛，因此校方在每週正規的俄語課程外，還成立名為「俄羅斯語基礎社」的社團，莎曼老師遂透過社團活動介紹俄羅斯的美食、節慶、音樂等相關文化，同學們參與十分踴躍。

學生們表示，對俄羅斯的好奇心成為學習的動力，但是學了才知道俄語的舌尖抖音是如此多又不易學。

莎曼老師則說，她學習中文時也有如此的感受，但她都能熬過來了，相信最後學生也一定能學到一口流利的俄語，希望未來一年的教學過程中，除了把俄羅斯美麗的文化與語言介紹給大家，她自己也要把台灣人的熱情、善良，尤其是美食文化，帶回莫斯科與親友一起分享。