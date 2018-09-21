〈中部〉不滿被指張榮味側翼 王麗萍告蘇治芬

2018-09-21

〔記者廖淑玲、林國賢／雲林報導〕雲林縣長參選人王麗萍昨天在全國票選第一名獨立書店虎尾厝沙龍成立競選總部，針對立委蘇治芬臉書指她是張榮味家族選舉側翼，她到雲林地檢署按鈴控告蘇治芬違反選罷法，意圖使人不當選。

蘇回擊︰要把我當墊背嗎？

蘇治芬昨天書面回應指出：「她不是要選縣長嗎？現在是怎麼樣？要把我當墊背還是踩我的肩？這年頭怎會有這種人、事、物？她知道什麼叫選舉側翼嗎？如果對她是委屈，那就好好選吧！說不定還會得到社會的尊重，我也會祝福她。」

王麗萍昨成立縣長競選總部，以「雲林做自己」為競選主軸，謝絕花圈、花籃、不插旗也沒有大型看板，甚至打著赤腳發表參選理念及一路走來始終站在土地、民主與人權的訴求。

王麗萍指出，一九八六年身為養豬人家女兒的她廿三歲返鄉參選、當選，政治資歷與在地經驗遠勝李進勇、張麗善，歷任民進黨第一位女性地方黨部主委，因加入紅衫軍被開除黨籍，李明哲案她也是唯一陪伴聲援李靜瑜，一路走來忠於自己而非政黨利益，痛批蘇治芬以一己之私欽定縣長、立委接班人，明顯操弄雲林民主、橫行私產政治。

李進勇成立身障團體後援會

另外，李進勇昨天成立「有愛無礙．身心障礙團體後援會」，感謝大家督促與信任，未來將再強化與擴展身障者服務需求，對王麗萍提告蘇治芬未作回應；張麗善則表示，她不予置評。