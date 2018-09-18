〈南部〉屏東修眷舍 珍貴TR磚頭遭棄置

2018-09-18

〔記者侯承旭、葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府正大規模整修日治時代留下的眷舍，縣議員李世斌質疑竟然將日治時期的珍貴TR磚任意棄置在路邊，官員對於歷史文物的保存無感。

日治留下TR磚 品質保證

二十世紀初期，台灣各地紅磚需求量大，台灣總督府投資成立「台灣煉瓦株式會社」，其生產的磚塊俗稱「TR磚」，TR磚的商標是品質保證。

李世斌昨天帶著一塊紅色的TR磚提出質詢，他指出，TR磚不是普通的磚頭，高雄中學著名的紅樓就是TR磚蓋起來的，桃園大溪製茶廠的建材也是TR磚，其他包括新北市、台北市的日治時代老建築，都可看到TR磚的蹤影，甚至還做成藝術品陳列展示，唯獨屏東把TR磚棄置在路旁。

李世斌表示，歷史建物的一磚一瓦都是生命，網路上一塊TR磚可賣一千元，縣府不重視這些珍貴的磚頭，反而花大錢製作「四不像」的裝置藝術。

文化處允督促廠商好好保存

文化處長吳明榮表示，未來這些拆卸下來的建材都會裝回去，會督促廠商好好保存，日後也會思考利用TR磚發展文創。

此外，日治時期屏東縣武德殿，正由縣府展開修繕工程，竟在短短一年連續施工三次，遭民眾質疑太浪費，縣府文化處說明，重複施工的是人行道連鎖磚，建材都是同一批磚頭重複使用，並沒有浪費公帑。