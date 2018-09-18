〈台北都會〉民反彈談不攏 新北至少7開發案卡關

2018-09-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府近年來推動區域整體開發案，但從二○一一年迄今只完成六案，目前仍有十案還在辦理都市計畫程序或規劃設計的階段，其中至少有七案因為民眾抗爭而「卡關」，民眾質疑缺乏安置配套、拆遷補償金太少、分回土地比例偏低等；市府城鄉發展局表示，將持續與民眾溝通協調，取得共識後再推動。

7年來 完成6件整體開發案

新北市近年完成的六件整體開發案，包括二重疏洪道兩側市地重劃案、台北港特定區區段徵收案、新莊北側知識產業園區區段徵收開發案、土城暫緩發展區市地重劃案、新店中央新村北側區段徵收案及金山區三處市地重劃案，完工後已改變城市風貌，促進地方繁榮發展。

正在辦理都市計畫程序的有：新莊塭仔圳市地重劃案、中和灰磘地區區段徵收案、板橋浮洲地區區段徵收案，及規劃中的擴大五股都市計畫、三峽麥仔園都市計畫、擴大泰山都市計畫（楓江地區）、擴大土城都市計畫等，都因民眾反彈而推動受阻，部分案件已暫緩執行。另外尚未完成的三案是林口工一工業區市地重劃案、新店農業區BFJ單元區段徵收案及土城暫緩發展區區段徵收案，三案因為地主的異議較少，推動相對順利。

地方人士指出，地主在區段徵收分回的比例只約四十％，以抽籤決定區位，居民被迫遷離，有些徵收案假借重大建設開發之名，行強奪民地、炒地圖利建商之實，地主領取的補償金微薄，無法在其他地區買屋。

另外，地主在市地重劃雖可分回五十五％，原地原位配置土地，但地上物拆遷工程浩大，例如新莊塭仔圳地區涉及六千多間鐵皮違章工廠，無合適的安置方案，引發扼殺產業爭議，市府檢討後排除合法房屋，改為分期分區開發。

區段徵收民眾盼比照市地重劃

城鄉發展局副局長汪禮國表示，參加區段徵收的民眾都要求比照市地重劃，提高分回的土地比例，但內政部在一九九五年函釋，「凡都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地時，一律採區段徵收開發」，導致開發方式不具彈性而衍生爭議，中央也未要求整體開發案必須興建安置住宅，目前的安置措施多為發放補償金，也引發居住正義的討論。

汪禮國說，中央正在修改土地徵收條例，但期程及內容仍不明確，包括非法建物的居住權、現住戶拆遷安置等議題都需要解套，加上近年反迫遷的社會輿論氛圍，造成整體開發案被污名化，市府將針對規劃中的個案檢討法令適用、開發方式及土地分回比例，與民眾溝通協調，研擬貼近民意的方案加速推動。