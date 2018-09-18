〈北部〉苗栗首座寵物公園 10月底啟用

2018-09-18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市東興河濱公園，過去因建置多年、設備老舊，難吸引市民駐足休憩，頭份市公所今年向行政院經濟部水利署爭取補助，共投入千萬進行整治改頭換面，除打造人行、自行車步道，更於公園中心打造全縣首座的寵物友善公園，設置爬坡道、小柵欄等毛小孩遊戲設施，預計十月中完工，十月底前正式啟用。

頭份東興河濱公園 斥資千萬打造

近年少子化趨勢明顯，但養寵物的家戶卻逐年成長，也使得全台各縣市積極發展寵物友善環境公園綠地，提供民眾帶著心愛毛小孩一同踏青、遊憩。

而頭份市近年人口遽增，公園綠地不足，頭份市公所遂向水利署爭取九百萬元補助、加上一百萬元公所配合款，以打造苗栗首座寵公園為目標，重新活化中港溪旁的東興河濱公園。

佔地1.8公頃 重新活化河濱公園

頭份市長徐定禎表示，考量市民及毛小孩遊戲、休憩需求，經多方考察外縣市的寵物友善公園後，將一．八公頃的東興河濱公園增設寵物友善公園，內部除有高低起伏的木製坡道，另還有可讓小狗鑽跑的水管，目前工程進度已完成逾七十五％，預計十月中旬即可完工，十月底前正式開放。

頭份市公所說，目前相關設施皆已就定位，僅剩後期的公園鋪面、路燈還在進行安裝工作，廣大的河濱公園，現在已可以看出寵物公園的雛型，為體貼溜狗的民眾，現場還設置地面的水龍頭，讓大家方便清理寵物運動後的髒污，也讓許多毛小孩的家長們十分期待。

除寵物友善公園，該計畫另也規劃河濱人行步道，供民眾在此賞景健身，此外也將與既有的大河戀、永和山水庫、頭份三條單車道串連，打造完善舒適的騎乘空間。