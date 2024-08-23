助中企通過增資案收賄70萬 前國民黨立委廖國棟涉貪起訴

六連霸國民黨平地原住民立委廖國棟，去年未登記參選連任。（記者黃明堂攝）

2024/08/23 11:45

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨六連霸立委廖國棟去年棄選，先前因捲入立委集體收賄案，一審被判8年6月徒刑。這次又被查出涉嫌於2020年擔任立委期間，指示辦公室主任丁復華，協助中國浪潮集團在台投資成立的數字雲端公司通過增資案，並向數字雲端公司顧問孔祥科收取70萬元賄款，台北地檢署依貪污等罪起訴廖國棟等3人。

檢方起訴指出，中國浪潮集團的關係企業香港商匯眾互聯網公司，在我國合法成立數字雲端公司。2018年9月間，匯眾欲增資數字雲端1億230萬元，向經濟部投資審議委員會提出申請，但數字雲端在同一時間遭同業檢舉，從事非已開放中國地區人民來台投資的正面表列營業項目，導致增資案被暫緩。

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匯眾、數字雲端公司為避免增資時程延宕，2020年3月1日找來孔祥科簽訂顧問契約，透過孔男向廖國棟請託，協助讓數字雲端增資案通過，廖國棟接獲消息後，將增資案責由助理丁復華處理，並指示「不希望白忙」，意指希望藉由處理數字雲端增資案，索取金錢。

檢調查出，2020年5月至7月間，廖國棟利用經濟委員會委員身分，要求經濟部工業局以專案輔導方式，協助數字雲端公司調整公司營運，並由丁復華找來投審會張姓執行秘書、經濟部工業局官員等人，一同於廖國棟國會辦公室多次舉行協調會，了解數字雲端公司增資案始末，以及釐清增資案卡關原因。

協調過程中，丁復華曾多次邀約孔祥科會面，告知增資案協調進度，並要求取得100萬元對價，孔祥科得知後點頭答應，先是交付10萬元，後來增資案審核通過，再交付60萬，前後廖國棟總計收受70萬賄款，而丁復華從中分得20萬元。

台北地檢署依貪污等罪起訴廖國棟等3人，審酌丁復華坦承犯行，繳回20萬元，並轉汙點證人，依證人保護法予以減刑，並建請從輕量刑；另孔祥科也坦承犯行，犯後態度良好，同樣從輕量刑，以勵自新。

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