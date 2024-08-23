捨身護學生遭蜂螫身亡 洪偉彥曾任多名立委助理

昨天健行隊伍開心出發合照，洪偉彥（右二，戴帽子及墨鏡者）不幸遭蜂螫身亡。（取自立委鍾佳濱臉書）

2024/08/23 11:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天帶隊前往浸水營古道健行，為了保護大專學生遭虎頭蜂攻擊身亡的洪偉彥，目前是立委鍾佳濱立委服務處副執行長，曾經服務於前行政院長蘇貞昌的團隊，也擔任過多位立委助理；他護隊員心切的義行，令人感佩，親友相當不捨，家人表示，「他做了很多人不敢做的事情！」

41歲的洪偉彥歷任前立委林育生、現任立委張宏陸、吳秉叡等立委助理，也曾經在前行政院長蘇貞昌的團隊服務過，3年多前離開新北市議員戴瑋姍服務處，返鄉在立委鍾佳濱服務處任職。

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立委鍾佳濱服務處表示，洪偉彥任職以來做事認真，積極負責又勤快，長年公職助理的經驗，不只在服務選民與排難解紛協調有一套，能兼顧法理情的為民服務，而且又有豐富的人脈及舉辦活動經驗，因此被立委鍾佳濱賦予重任，肩負籌辦活動的重責大任，也因此擔任這一次浸水營古道健行的領隊。對於洪偉彦捨身護同學被虎頭蜂攻擊而遭遇不幸，服務處同仁同感哀戚與不捨。

立委鍾佳濱自2016年將選舉補貼款，捐作國中小學畢業班獎學金及高中職獎勵品，後成立「公益信託教懷博愛教育基金」，受獎學生籌組暑期工讀服務隊，今年邁入第2年，以公益、教育為主題，讓青年學子有職涯體驗學習機會，昨天學子以走訪浸水營古道的方式，希望為暑期服務劃下圓滿的句點，不料遇上意外，洪偉彥是帶隊領隊之一。

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