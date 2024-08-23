台版「無間道」！刑事局警政監林明佐當博弈集團「內鬼」涉貪4451萬起訴

刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，收洋酒與現金賄賂，免費住豪宅與駕駛市價462萬元荒原路華豪車，合計收賄或來源不明財產高達4451萬餘元。（資料照）

2024/08/23 12:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署歷經3個多月偵辦，今天偵結並以包庇犯罪組織等罪名起訴林明佐，以觸犯組織犯罪防制條例等罪名，起訴身價不菲有賭王之稱的九州犯罪集團總裁陳政谷，陳的左右手TVBS前記者史鎮康等32人，以及涉嫌洗錢等犯罪的10家公司。

值得注意的是，中檢發現林明佐住處藏有1200萬元來源不明現金，還發現他涉嫌收陳政谷等人現金與洋酒賄賂，免費居住豪宅與駕駛市價462萬元Range Rover（荒原路華） Sport P400豪車，合計收賄或來源不明財產高達4451萬餘元。

請繼續往下閱讀...

此案牽涉到刑事局高階警官，堪稱是台灣版的「無間道」，其中，林明佐當「內鬼」，包庇不法的賭博洗錢與詐欺集團，收受陳政谷等人的現金20萬元、「麥卡倫RED 系列-71 年」威士忌洋酒1 瓶（價值258萬元）、無償使用Range Rover Sport P400 租賃車（價值462 萬元）、免費居住「酒店式公寓」套房等高級住宅，林明佐並於2021年8月23日至2024年1月31日，把收得的現金贓款，分拆成49筆（多數為每筆45萬元）存入個人帳戶，或向父親借得的金融帳戶，合計收得來源不明現金共4451萬餘元。

台中地檢署指出，此案源起於前橋頭地方檢察署鄭子薇檢察官（現為褔建連江地檢署主任察官），於2021年間偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市的剛谷公司，協請中檢偵辦，中檢檢察官張時嘉偵辦發現，剛谷公司隸屬於九州集團，該集團用自己開發的第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐欺集團洗錢，中檢指揮警方與調查局，從今年5月起陸續發起10波搜索。

中檢搜索九州集團旗下的會所（招待所）等65處，拘提傳喚陳政谷與史鎮康等48人（含證人），其中，林明佐、陳政谷與史鎮康等11人羈押禁見，並查扣不動產25筆（市價約24 億元）、名車19輛（部分已變價約1億元）、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元等物品，總價值約41 億5304萬元。

至於案情部分，中檢指出，陳政谷是九州集團總裁，指揮史鎮康等32人，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並從2017年至2023年5月，以旗下剛谷等公司開發的OnePaid、1177PAY 等第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款1853萬餘元洗錢，九州集團還把不法所得移轉至翔谷投資公司等10家公司，作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車享受。

至於林明佐部分，當時他擔任台中市警局刑事警察大隊長職務，與九州集團總裁陳政谷、葳群公司負責人徐培菁（曾任中華民國電子競技運動協會理事長、台灣電子競技聯盟董事長）緊密聯繫，他涉嫌收受上述洋酒等利益後，違背職務洩漏偵查秘密給九州集團，並以他自己多年警職經驗，提供檢警偵辦方向，給九洲集團成員參考，中檢依違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等罪名起訴，並聲明沒收犯罪所得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法