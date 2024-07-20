刑事局警政監林明佐「內鬼」案 賭王左右手前TVBS記者史鎮康延押

被控涉入賭奕與洗錢的TVBS前記者史鎮康，是2007年轟動全台「周政保亮槍嗆聲錄影」拍攝人。（資料照）

2024/07/20 16:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署月聲請羈押禁見獲准，發動3波搜索，拘提疑為博弈集團總裁陳政谷及其左右手TVBS前記者史鎮康等7人，林明佐已確定延長羈押，史鎮康羈押也已2個月，他雖辯稱檢方查扣的金飾與現金分別是兒女彌月禮、岳父20多年來給他老婆的紅包，且匯款1000萬是岳父等人給的資金都有來源可查，不過，法官認為他涉案重大，裁定延長羈押2個月。

史鎮康是2007年震驚全台的「周政保亮槍嗆聲錄影」的拍攝人，2006年間，周政保與同夥涉嫌違反組織犯罪防制條例，周政保與大哥郭平輝交保，另一大哥劉瑞榮懷疑周政保告密而起嫌隙，周政保仿效槍擊要犯薛球，拍攝拉空氣槍槍機上膛錄影帶恐嚇對方，2007年9月找時任TVBS駐南投縣記者史鎮康拍影片，當晚播出獨家爆料新聞，東窗事發後，史鎮康被撤職，台中地方法院依幫助恐嚇罪判刑5月，得易科罰金，周政保則依恐嚇罪判刑1年10月。

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中檢偵辦林明佐一案，今年5月2日第一波搜索，於林宅查扣逾2000萬元來源不明財產，以涉嫌貪污等6項罪名聲請羈押獲准。5月7日、8日發動第二波行動，搜索拘提涉嫌經營賭博的劉姓主嫌等8人，劉男依涉嫌觸犯組織犯罪防制條例、洗錢罪、賭博罪，且有逃亡或串證等疑慮，聲請羈押禁見獲准。5月23日中檢發動第三波搜索，傳喚拘提據傳身價不菲、疑為博弈集團總裁陳政谷，以及他的助手、TVBS前記者史鎮康等共犯及幹部5人，以涉嫌觸犯組織犯罪條例等罪嫌重大，又有逃亡與串證等疑慮聲請羈押禁見獲准。

史鎮康羈押期限將屆滿2月，中檢聲請延長羈押且禁見，史鎮康答辯說，檢察官查扣保險箱內的一些金飾，是孩子彌月禮，還有9成多的現金，是岳父20多年來「包給我老婆的紅包」，至於被指控涉入博弈與洗錢集團，他只是玩家，沒有參與。

律師辯護說，史鎮康從被約談至今，都非常配合檢方偵辦，被指控涉嫌違法的賭博洗錢集團與旗下8家公司，除了成谷公司外，史鎮康並沒有在其餘公司掛名，頂多只是股東，至於史鎮康帳戶匯出1000萬元，資金來源是岳父匯給他600萬元，另一歐姓親友匯款300萬元，再加上史鎮康帳戶內原本就有100萬元，資金都有來源可查，而且都是正常的投資所得。

法官卻認為，劉姓證人作證說，史鎮康是九州集團（賭博網站集團）的經銷商，分別於今年3月18日、21日用手機登入賭博網站的管理後台，顯示他持續經營博弈事業，本案還有共犯尚未到案，有事實足認史鎮康有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，據此裁定延長羈押且禁見2個月。

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