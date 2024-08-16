林明佐內鬼案》緝毒鐵漢名律師涉洩密交保

律師王捷拓（站立者）擔任檢察官期間，曾獲得國際檢察官傑出獎、公務員傑出貢獻獎。（資料照）

2024/08/16 05:30

王捷拓曾獲國際傑出檢察官獎

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦三線二星警官林明佐，涉嫌當「內鬼」收黑錢，洩密包庇博弈與洗錢集團案，十四日指揮調查局中部地區機動工作站，傳喚知名律師、曾獲得國際檢察官傑出獎的前高等檢察署檢察官王捷拓住處等三處所，認為他涉嫌刑法洩密罪，犯罪嫌疑重大，有勾串被告或證人與湮滅證據之虞，但無羈押的必要，諭知卅萬元交保。

此洩密案是中檢偵辦林明佐的「案外案」，與林明佐一案無直接關係，據指出，博弈網站「九州娛樂城」的幕後金主（在逃中），二○一七年委託不良分子管芥寬，於台中市建立「打手訓練工廠」（培訓基地），二○二一年發生鬥毆殺人案，管芥寬被控夥同小弟打死仇家連紹雄，台中地院二○二二年依殺人等罪判管男十七年，高等法院台中分院二審今年三月卻認定，是小弟主動打死連男，並非受管的指揮，管芥寬被控殺人罪改判無罪，僅依違觸犯組織犯罪防制條例判刑四年六月。

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林明佐涉嫌收賄洩密給「九州集團」，該集團幕後金主與首腦與「九州娛樂城」相關，王捷拓是管男一、二審辯護律師，中檢懷疑此殺人案偵查時，王捷拓將偵查內容洩密給犯罪集團的首腦，前天搜索王捷拓住處與律師事務所等三處所，昨天清晨以卅萬元交保，他是林明佐一案中，涉嫌洩密交保的第二位律師，第一位是涉嫌把偵查內容洩密給博弈集團，諭令五十萬元交保的洪姓律師。

王捷拓在二○二二年轉任律師前就相當知名，他曾獲得國際檢察官傑出獎，兩屆的公務員傑出貢獻獎，歷任南投、台中、金門地檢署檢察官或主任檢察官，常接受媒體訪問的他，還被記者封為「內線交易終結者」、「緝毒鐵漢」。

律所聲明︰辯護權的行使界線在哪？

由王捷拓擔任所長的觀晰科技法律事務所發聲明表示，律師於偵查中行使辯護權愈來愈弱，就案情與當事人有利事項對外幾乎已達只能噤聲地步，辯護人有義務為被告探究案情、蒐集證據，但在現今司法實務操作下已無法有效行使；該所也質疑辯護權的行使界線、業務祕密範圍，偵查不公開界線、限制對象究竟為何？

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