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    鬼門開前一天載客上山小黃司機闖過坍方路段......回頭看「郎客」不見了

    陳姓計程車司機莫名開車闖過道路坍方路段。（翻攝社會事新聞網）

    陳姓計程車司機莫名開車闖過道路坍方路段。（翻攝社會事新聞網）

    2024/08/23 12:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕那瑪夏青山巷道路受凱米颱風影響，道路坍方無法通行，55歲陳姓計程車司機在山下載到1名男客人，客人指引他從那瑪夏方向開，結果行經坍方路段時，陳男聽到後方乘客低著聲說「開過去、開過去」，結果車子竟然莫名通過坍方路段，陳男回頭一看，男客人已不見身影。

    陳姓計程車司機嚇得報警求援，警方到場後，確認陳男載的是人不是鬼，男客人趁司機不注意時下車，自行步行走山路回家，至於車資部分，警方協助兩人取得聯繫，由他們商討處理。

    警方指出，本月3日，農曆7月鬼門開的前一天，陳姓計程司機報案，指自己受困在那瑪夏青山巷一處坍方路段，警方獲報到場，將陳男載至南沙魯管制站，並詢問他為何會開車上山受困。

    陳姓司機說，他在山下載到一名男客人，客人上車後說要去那瑪夏山，他因對山區道路不熟，由後方客人指引他如何行駛，結果車子開到青山巷坍方路段前方時，他聽到後方乘客低著聲說「開過去、開過去」，自己彷彿著魔般加足馬力，竟讓車子毫髮無傷通過坍方路段，陳男回神後往查看，結果後方男客人已不見人影。

    陳姓司機不敢再開報警求援，經警方介入調查後，確認乘客是住在那瑪夏瑪雅里的33歲王姓男子，當時王男見司機開過坍方路段後不再前進，叫他也沒有回應，才會自行開門下車走山路返家，不是故意要逃車資。

    由於陳姓司機無法開車下山，計程車停在坍方路段3天，才由廠商拖吊返家；另至於車資部分，經司機與乘客聯繫，雙方決定自行處理，暫時沒有打算透過法律途徑解決。

    那瑪夏青山巷道路受凱米颱風影響受損嚴重，陳姓計程車司機也不曉得自己怎麼把車子開過這段道路。（民眾提供）

    那瑪夏青山巷道路受凱米颱風影響受損嚴重，陳姓計程車司機也不曉得自己怎麼把車子開過這段道路。（民眾提供）

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