〈中部〉大林萬國戲院 2年籌辦40場歌廳秀

2018-09-18

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮「萬國戲院」今年四月因籌不到增設消防安全設備費，一度吹熄燈號，七月由縣府登錄為歷史建築，建物卻面臨木構造遭白蟻蛀蝕、屋頂結構毀損等問題，文化部「地方影視音體驗及聚落發展計畫」經費補助一千三百五十萬元辦理修復，期讓老戲院展現新風華，打造具在地特色的影視音藝人表演舞台，昨天文化部長鄭麗君前來訪視，縣府規劃在戲院兩年內辦四十場「超級歌廳秀」，十一月首場，將邀葉啟田、阿吉仔等藝人演出。

11月首場 邀葉啟田、阿吉仔等演出

鄭麗君昨由嘉義縣長張花冠等人陪同參觀萬國戲院，活化戲院的志工江明赫擔任導覽；張花冠說，萬國戲院為六、七十年代的代表戲院，長期以來藉由在地青年力量，持續以藝文空間形式，將此地打造為大林的「文化客廳」，今年七月取得歷史建築身分，縣府結合萬國戲院向文化部提案，申請將戲院打造為具在地特色的影視音舞台，搭配表演團隊和國片放映，呈現多元、靈活的藝術風貌。

文化部補助修復 鄭麗君讚活化典範

鄭麗君期許萬國戲院發揮保存台灣影視音文化發展史、成為「國片院線」在地重要夥伴、作為孩子們的電影教育基地、資深影視音藝人演出舞台等四大功能，成為全國老戲院活化典範。

縣府文觀局長許有仁指出，將以「老戲院×新體驗，找回曾經的美好時光計畫」主題，兩年內辦四十場「超級歌廳秀」，其中十三場邀資深藝人演出，除提供藝人展演機會，也讓民眾享受優質娛樂活動。

江明赫說，感謝地主樊豐正、樊文雄父子支持萬國戲院活化理念，建物修復工作自十一月起為期半年，施工期間不影響表演活動。

另，鄭麗君稍早由嘉義市長涂醒哲陪同訪視正閉館整修的嘉義市立博物館，鄭說，前瞻基礎建設計畫文化部支持嘉市爭取包括市立博物館整修等十四項計畫，經費共一．八億元，落實文化建設從地方做起，未來也會支持整建中的市立美術館充實內容軟體等，文化部也將與農委會林務局合作，打造阿里山林業資產文化路徑，推展文化觀光。