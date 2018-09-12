〈北部〉台積電竹南先進封測廠 啟動環評

2018-09-12

估投資至少3000億 創2500工作機會

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕台積電在苗栗縣竹南鎮推動先進封測廠建廠計畫，將開始進行建廠環境影響評估作業，該基地面積約十四．三公頃，預計規劃作為台積電先進封測廠建廠用地，預估投資至少三千億元，可望帶來二千五百個以上工作機會。苗栗縣政府也樂觀其成，表示將全力協助台積電完成建廠投資。

苗縣府指出，縣內土地成本相較中北部其他縣市便宜，具有先天招商優勢，不僅台積電將投資三千億進行先進封測廠建廠，另一半導體大廠力晶科技公司也將於銅鑼科學園區擴產十二吋晶圓廠，預計將投入二千七百八十億元。

晶圓代工龍頭台積電於二○一二年砸三十二億買下竹南科學園區大埔特定區十四．三公頃土地，欲作為十八吋晶圓先進製程研發，原本二○一七年就要進駐，但因台積電內部討論定位問題，使得開發案延宕，也讓苗栗縣民望眼欲穿，如今終於盼得好消息。

台積電人員昨拜會苗縣府，表示將該基地將作為高端技術的先進封測廠，也與苗縣府洽談協助事項，將於近期啟動先期環評作業程序。

惟台積電人員指出，確切建廠時程及投資金額尚待董事會通過後再正式對外宣布。苗栗縣長徐耀昌昨透露投資金額至少三千億元。

苗縣府工商發展處長黃智群表示，縣長徐耀昌上任後為提升招商效率，成立「招商服務馬上辦中心」，此次再敲定台積電、力晶科技投資竹南、銅鑼科學園區，也為苗栗經濟發展注入一劑強心針，徐耀昌昨也指示相關單位展開前置作業，務必加速完成台積電建廠投資案。