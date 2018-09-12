〈中部〉《以救國團財產遭凍結為由》朝馬運動中心 暫停退費挨批

2018-09-12

〔記者蘇孟娟、張菁雅／台中報導〕西屯區朝馬國民運動中心由市府委託救國團經營，時代力量台中黨部接獲民眾反映，該中心九月出現「暫停退費作業」的公告，並請民眾有任何疑問直接洽黨產會。時力市議員參選人李國禎、許皓甯、吳佩芸昨呼籲市府出面保障消費者權益；市府運動局已要求該中心保障民眾權益，否則不排除解約；朝馬國民運動中心執行長張良毅強調，新申請額度獲核可，已正常辦理退費。

朝馬國民運動中心日前張貼公告，表示向行政院黨產會申請的退費額度已用完，即日起暫停所有退費作業，待黨產會核定新的退費額度，再恢復退費作業。

李國禎、許皓甯、吳佩芸指出，實際上，黨產會早在八月廿一日決議，同意救國團動支兩千六百七十八萬餘元用於九月退費；八月廿九日也同意救國團申請支付五千多萬元的員工薪資和租金；九月四日又同意救國團辦理兩億六千多萬元的設備更新。

三人也質疑，朝馬國民運動中心的公告等於卸責、轉嫁於黨產會。

市府運動局要求不得影響消費權益

運動局指出，救國團資產在今年八月遭黨產會禁止處分後，該局隨即主動聯繫朝馬國民運動中心營運商救國團，以確保其後續正常履約能力，並要求該中心不得以其資產遭凍結為由，限制或影響民眾退費等運動消費權益。

另接獲民眾反映朝馬國民運動中心公告「暫停退費作業」後，隨即要求營運商須立即受理民眾申請相關退費，不得有延宕或暫停情形。

該中心：新額度獲通過已恢復退費

張良毅指出，因八月底有兩天颱風停班停課，暑假兒童相關課程未能上課，加上開學在即，不少人無法補課，才有退費增加的情況；由於八月退費額度用完，新申請的額度尚未核可，才公告原因並暫停退費。而九月十日新額度獲通過，已立即恢復退費作業。