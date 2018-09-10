〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列二青年篇〉柯鎖定「友青」政策 住公宅免抽籤

2018-09-10

推公宅、租金補貼、包租代管等

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲二○一四年颳起白色力量旋風，吸引年輕族群踴躍投票，近四年來即使幾度民調低迷，在二十到四十歲年齡層支持度仍居領先地位。為鞏固與拉高青年投票率，柯文哲鎖定多項有感「友青」政策，包含就學、就業、居住等，做為藍綠夾擊下的決勝關鍵。

柯文哲剛上任時一度有意縮減青年留學生補助名額，遭多位官員反對，重新研議後還將補助範圍放寬至四十五歲。

在居住方面，柯文哲除了推出「公共住宅」、「租金補貼」、「包租代管」、「單一自助稅基折減」等政策，強調要讓年輕人住得起，還結合「公宅青年創新回饋」計畫，只要二十至四十六歲青年，提出對推動社區有益的計畫書，經過審查核可就能免抽籤入住。

創業最高額度可申貸100萬元

柯市府同時也打出感性口號，「好的城市會陪你的孩子一起成長」，主打「疫苗接種」、「友善托育」兩大政策，稱要讓年輕父母不再「蠟燭兩頭燒」，支持系統隨時協助，可以更安心的在台北孕育下一代。

此外，柯文哲多次公開表示，「創新是台灣唯一的出路」，除成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室，提供「一站式服務」，不管是輔助申請，到開店時所需的建管、消防業務，從頭到尾陪伴新創團隊成長；規劃在五年內成立至少廿一個新創基地，供新創事業發展空間，目前有八個新創基地開幕。

針對資金有限的設籍台北市創業青年，提供最高額度可申貸一百萬元，貸款期間利息由台北市政府全額補貼。