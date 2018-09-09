〈南部〉百噸吊車陷落 兩輛300噸吊車解危

2018-09-09

水利局與業者協商獲解套

〔記者洪瑞琴、王捷／台南報導〕百噸吊車七日進入台南市南區利南街施作工程時，疑車身過重導致箱涵坍塌受困，當日業者與市府為賠償問題衝突，使得吊掛救援停擺，最後水利局八日上午與業者協商，請吊車公司報出險，不足部分以災害準備金專簽處理，並調派兩輛三百噸的吊車救援，花了兩個多小時才將吊車吊起拖走，期間吸引不少民眾圍觀。

吊掛工程 民眾：比拍電影好看

七日晚間，吊車業者與市府官員因賠償談不攏，讓受困的百噸吊車淋了一夜雨，直到八日上午水利局才與業者談妥，在下午二時許進行吊掛作業。兩輛三百噸級吊車經過兩個多小時的安全準備與救援，終於將吊車吊上拖板車。

不過進行吊掛工程時，有民眾攜家帶眷來看熱鬧，附近店家也自行找空地擺攤，還有店家不時探出頭來與鄰居討論「吃人路」，興奮地說「比拍電影還好看」。整場救援工程在民眾心目中有如看戶外電影，國民黨市議員盧崑福還闖進封鎖線內開心直播，部分民眾也跟著民代進入工地內，讓吊掛業者無法專心工作，對此，盧崑福則未回應。

保險先理賠 不足部分市府承擔

百噸吊車被吊起後，驚見底部箱涵鋼筋斷裂，而受困吊車的右半邊扭曲變形。水利局表示，大吊車損壞維修金額尚待第三公正單位鑑價後才能確定，將由廠商報保險理賠，不足部分則由市府承擔，而現場工地已鋪設鐵板，以利後續箱涵更新工程。