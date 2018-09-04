〈中部〉龍眼盛產價跌 市府補助烘乾機加工

2018-09-04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中龍眼今年盛產，產量預估多出三成，市議員張玉嬿三日表示，中盤收購價跌到一台斤六元以下，連僱工採收的費用都不夠，不少果農棄收，要求市府提高烘乾機補助，鼓勵製成龍眼乾，並請學校營養午餐採用；市府農業局長王俊雄當場允諾。

原農糧署補助三分之一 市府再加碼三分之一

王俊雄也說，果農個人欲購買每台六至十二萬元的中小型龍眼烘乾機，除農糧署補助三分之一外，市府再行加碼補助至少三分之一，將由農業局預算編列，農友可透過農會提出計畫申請；經發局長呂曜志表示，已協請烘焙公會採購剝殼龍眼肉做為食材，餡料廠曾採購上千公斤，很快就會進行。

目前收購價每台斤六元 不敷僱工採收費用

市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠聯合質詢指出，台中龍眼種植面積兩千兩百公頃，今年幾乎每棵龍眼樹都結實纍纍，但因受到成長期雨量較少的影響，果實較小，產量預估多出三成，目前收購價格一台斤六元，甚至有更低價的成交紀錄，不到往年的一半。

張玉嬿又說，請一男一女兩位工人採收龍眼，每天工錢要三千五百元，差不多能採三、四百台斤，若以六元計算，最多只能賣得兩千四百元，連僱工採收的費用都不夠，採得越多、賠得更慘，果農無奈，只好含淚棄收、放任落果。

議員們指出，龍眼味道甘甜且含多種營養素，建議立即納入兒童營養午餐；同時，為鼓勵採收烘焙成龍眼乾，每台六至十二萬元的中小型烘乾機，除農糧署補助三分之一外，市府也應加碼提高至三分之二，讓年邁老農也能輕鬆烘焙龍眼乾，增加收益；經發局也應媒合烘焙公會採購。

農業局採購六公噸 搭配學校營養午餐

王俊雄說，龍眼促銷可搭配學校營養午餐、食農教育進行，四日就先讓海線學生食用，預計先採購六公噸，開學第一、二週可讓學童品嘗最當令的龍眼鮮果，也規劃在花博豐原園區周邊設置「好農市集」展售。