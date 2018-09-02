〈台北都會〉柯吳又交火 完工恐遙遙無期

2018-09-02

延宕20餘年 斥資140億元

〔記者蕭婷方、楊心慧／台北報導〕第一果菜批發市場改建案延宕廿餘年，台北市長柯文哲上任後重新規劃，預計斥資一四○億元、原定七年內完工，現預算已編、部分中繼工程也已動工，但日前遭揭露因漏做環評、確定工期再度延宕。近日，柯、吳再度隔空互槓，有知情人士指出，現在市府砲打吳音寧個人，力挺吳的北農民股和農委會勢必不滿，「公司政治衝突勢必再度升高」，將影響市場改建時程，完工恐遙遙無期。

北市萬大路第一果菜批發市場每日平均交易量約兩千公噸，占全台每日蔬果交易量約十四％，建物使用至今已超過四十年，交易量早已超出當年原規劃每日營業規模，建物、設備老舊及空間擁擠導致不敷使用。柯文哲任內重新規劃與台北魚市場改建案合併進行，中繼工程也已動工實施，原定七年內，兩大新市場就可完工，卻因漏做環評遭糾正，整體進度預計至少延宕一年，如期完工確定跳票。

蔬菜同業公會理事長林長平說，攤商在意的是改建時間太長、攤位數不夠，但市府未對此有具體規劃，雖有開會但草草了事，認為改建案遙遙無期。

樓層高度與停車位數量為衝突點

交叉比對「北農版」與「市府版」方案差異，主要為一樓拍賣場面積不足、部分樓層淨高不足與停車位數量差異；其中，樓層高度與停車位數量涉及台北魚市場改建規劃，成為各方衝突主要爭點，去年底至今年七月間，連開數次說明會協調均未果。

不過，副市長、北農董事長陳景峻日前在議會備詢時公開表示，「北農版」連董事會都不知情；北農則回應已有進入董事會討論，委託案也為正式對外採購案，董事會均知情。有市府內部官員表示，北農每三個月定期開董事會，期間還會有常董會，吳上任至今，業務報告內容確實都有提及市府規劃的改建方案不符合公司需求，當時也有決議要與業者、市府合作檢討，「副市長指完全不知情，確實有問題」。