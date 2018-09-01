〈北部〉花蓮縣長3人登記 吉安鄉長4人搶

2018-09-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕九合一選舉登記結束，花蓮縣長共三人登記，原本只有民進黨劉曉玫、國民黨立委徐榛蔚二位女性對戰，四年前登記參選過縣長的黄師鵬，昨最後一天也登記加入花蓮縣長戰局。黄師鵬是留美企管碩士，對外自我介紹是傳統詩詞作家，希望透過參選帶動改革。

黄、徐都是第二度參選花蓮縣長，徐榛蔚二○一 四年與縣長傅崐萁「夫妻同時登記選縣長」，形成「牽手即是對手」，創下台灣地方自治史首見，徐榛蔚最後以五千四百三十六票落選，黄師鵬上次選舉獲二千三百六十九票；至於民進黨提名的劉曉玫則是民進黨首次在花蓮縣長推出女性參選，劉為現任花蓮縣議員，議會問政犀利，為了讓自己得票「超過木瓜溪以南」最近也努力跑行程爭取選民認同。

社工楊華美募銅板紙鈔 登記參選

社工出身的楊華美昨天登記角逐第一選區縣議員，在新住民、環保人士及小市民支持下，把募來的銅板及百元鈔票湊出十二萬元保證金，到花蓮縣選委會登記參選。

花蓮縣選委會指出，花蓮縣第十八屆縣長選舉候選人受理登記共三人，包括劉曉玫（民）、徐榛蔚（國）、黄師鵬（無）。鄉鎮市長共三十二人登記參選，以吉安鄉選情最緊繃，共有游淑貞（國）、鄭乾龍（民）、邱展謙（無）、周明宗（無）四人登記；另花蓮市、壽豐鄉、光復鄉、秀林鄉也有三人登記。

第十九屆花蓮縣議員應選三十三人，共有六十九人登記，其中第一選區應選九人、卻有十七人登記，堪稱一級戰區，同樣應選九人的第三選區也是搶搶滾，共有十四人登記；第二選區應選二人、共四人登記；第四選區應選三人、共有六人登記。平地原住民議員也是新人輩出，其中第六選區應選二人、多達七人登記；第五選區應選三人，共七人登記；第七選區應選二人、共五人登記。山地原住民議員三個選區，都是應選一人，其中第八選區三人登記；第九選區四人登記；第十選區二人登記。

第二十一屆鄉鎮市民代表選舉候選人共計二百四十五人，村里長選舉候選人共計三百九十一人，詳細名單可至花蓮縣選舉委員會網站https://www.cec.gov.tw/hlec查詢。

縣長、議員及鄉鎮市長選舉候選人八月卅一日完成登記名單如下：

縣長（一人）：黄師鵬（無）。

縣議員（二人）：第一選區楊華美（無）；第八選區許淑銀Otiam Cirig（無）。

鄉鎮市長（八人）：花蓮市鄧姚文（無）；吉安鄉周明宗（無）；壽豐鄉謝如哲（無）；光復鄉鄭桂鐘（無）、吳明修Kaniu‧Namoh（無）；瑞穗鄉許德志（無）；秀林鄉王玫瑰Sitan Yuci（國）；卓溪鄉呂必賢（國）。