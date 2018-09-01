〈北部〉議員選舉 一三○人競爭六十三席

2018-09-01

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕第二屆桃園市議員選舉，應選六十三席、共有一三○人登記，與本屆應選六十席相較，包括桃園、中壢、平地原住民、山地原住民等四個選區都較原先增加一席，反倒是「大溪復興區」應選席次由三席變為二席，選情十分緊繃，尤以兩位現任國民黨議員楊朝偉、李柏坊競爭最為激烈。

除大溪復興區外，桃園區應選十二席、中壢區十一席，兩區參選人都超過廿人，是競選人數最多的區域；新屋區應選一席，本屆議員選舉邱佳亮以幾百票差距小勝陳睿生，如今兩人又將廝殺，加上區長徐同治也投入選舉，三人實力都不容小覷。

龍潭、楊梅也是競爭激烈選區，龍潭應選三席，有九人投入選戰，楊梅則是十選四，包含議員李家興、前楊梅市長彭聖富都以無黨籍參選，也衝擊國、民兩黨參選人。

復興區長選舉 三人角逐

另，復興區為山地原住民區，仍維持民選區長、區民代表，下屆區長共有三人角逐，由無黨籍林誠榮、國民黨籍游正英挑戰現任無黨籍區長曾志湘，三人都是泰雅族，林誠榮曾任復興鄉長及原民局長，曾志湘曾任復興鄉公所秘書及鄉農會理事長，兩人於首屆復興區長補選時交手過，曾志湘以三百多票之差勝出；區民代表則為廿五人搶十一席。

桃園市里長登記參選部分，十三區里長應選人數為五○四人，登記參選的共有九九九人。