〈台北都會〉跳蛙公車添3線 2條跨雙北

2018-08-30

新店北新路到政大一街 上路

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通局目前已推出廿七條跳蛙公車路線，今天起再開通「新店北新路─政大一街」、「土城金城路─樹林大安路（經浮洲橋）」兩條路線，九月三日再增加「泰山十八甲─台北車站（青島）」路線，累計達到卅條路線；另外，跳蛙公車APP另有三條民眾自行募集乘客的路線，已經進入預計開通的預購票期，分別是「中和景平路─政大一街」、「合宜路─板橋國中」及「土城金城路─樹林大安路（經城林大橋）」。

土城經浮洲橋到樹林 開通

交通局指出，今天起，「新店北新路─政大一街」路線，平日的上午七點十分單向發車一班次，票價十五元，民眾可在捷運七張站上車、政大附中下車；「土城金城路─樹林大安路（經浮洲橋）」路線，平日上午六點五十分單向發車一班次，票價十五元，沿途行經變電所、平和里、永豐路口、清水國小、新北地方法院（金城）、中正國中、廣川醫院、裕民廣場、新北高工（裕民）、裕民路、捷運海山站、樹人家商，各站皆可上下車。

泰山十八甲到北車 下週一出發

九月三日將開闢的「泰山十八甲─台北車站（青島）」路線，平日上午七點單向發車一車次，票價卅元（兩段票），民眾可在文程路口、凱悅四季、哈佛水景園、泰山公有市場、晶華園等站上下車，終點站到台北車站（青島）。

上述三條路線都可以在跳蛙公車APP線上訂票劃位。

另3線募集中 歡迎預購車票

另外，民眾自行募集乘客闢駛的「中和景平路─政大一街」、「合宜路─板橋國中」及「土城金城路─樹林大安路（經城林大橋）」，已提供民眾預購，在預定通車日的前三天，能達成通車當日起五個工作天都銷售廿張以上車票，就可開通路線，如果未達通車門檻人數將再延後一週，預購人數如果一直未達門檻，路線將下架取消。