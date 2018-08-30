〈北部〉選苗縣議員 時力2參選人登記

2018-08-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量在下屆苗栗縣議員選舉，於第四選區（竹南、後龍、造橋）、第五選區（頭份、三灣、南庄）分別推出宋國鼎、曾玟學參選，兩人昨天在執行黨主席黃國昌、苗栗黨部主委邱顯智等人陪同下，完成登記，並簽署三大承諾保證書，疾呼「陽光透明新議會，你我做夥來改變」。

三大承諾為，當選後定期向人民報告工作內容、公布議員配合款流向及不賄選、不包工程、不收回扣。宋國鼎、曾玟學表示，當選之後，一定落實三大承諾，並力促議會直播，打造陽光透明新議會，對選民負責。

黃國昌表示，這三大承諾，對時代力量而言，是最基本的要求，新世代的台灣年輕人，早已厭倦了貪污賄選、魚肉鄉民的政治人物。而苗栗有美麗的土地，有豐富的自然資源，如果不是貪腐的政客，掏空了苗栗，今天苗栗的鄉親，為什麼會背負這麼大的債務？為什麼看不到未來？這是時代力量決定要站出來改變，最重要的理由。

昨天登記者包括，縣長：無黨籍黃玉燕。縣議員第一選區：國民黨楊明燁、張志宇、孫素娥，民進黨許櫻萍；第三選區：民進黨鄭宗國、無黨籍邱紹俊；第四選區：國民黨陳碧華、時代力量宋國鼎；第五選區：時代力量曾玟學；第六選區：無黨籍楊恭林。

鄉鎮市長昨天登記者，苗栗市：無黨籍張喜慶；通霄鎮：無黨籍巫恒昭、邱德宏；竹南鎮：民進黨陳聖元、國民黨方進興；頭份市：國民黨陳永賢、無黨籍羅雪珠；卓蘭鎮：無黨籍詹錦章；銅鑼鄉：國民黨李瑞廷；頭屋鄉：無黨籍彭正榮；西湖鄉：無黨籍高阿賜；泰安鄉：民進黨盧光明。