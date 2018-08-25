〈北部〉疏濬挨批牛步 苗栗縣府趕9月底完工

2018-08-25

原由地方負責 今年由縣府統籌

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府為改善過去各鄉鎮市疏濬工程步調不一，今年改由苗縣府統籌，但因承辦業務量與首度統籌等因素，一度遭批評速度牛步。苗栗縣政府原本預計十月底完成疏濬工程，現在加緊腳步盼在九月底完成。

水利處：分3區清淤 全長140公里

苗栗縣政府水利處表示，縣管河川及區域排水疏濬清淤暨河道整理工程分為北區、中區、南區，總經費約四千六百餘萬。統計縣內排水路需要清淤長度約一百四十公里長，且清淤作業仍要將雜草木等運除，更要編列相關護岸堤防基礎補強加固項目等。

苗縣水利處將縣內清淤區域分為三區，統計至八月中旬，目前北、中、南區累積進度分別為六十一．三％、六十五％、五十二％。

苗縣府水利處說，北區包括竹南、頭份、造橋、苗栗、南庄、公館等鄉鎮市，需疏濬總長度約四十九公里，累積完成三十一公里。

中區則為後龍、通霄、西湖等鄉鎮，疏濬總長八十公里，已完成五十二公里。至於南區則有銅鑼、大湖、苑裡、三義、卓蘭各鄉鎮，疏濬總長約五十二公里，已完成廿七公里。

縣民指出，近來大雨連連，中南部縣市甚至上演馬路變小河狀況，可見河川清淤疏濬保持排水暢通重要性。希望苗縣府能記取今年作業太慢教訓，盡快完成疏濬作業，以防汛期遇到大雨造成災情。