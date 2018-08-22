〈北部〉興中校長點交會勘拒簽名 陳金德:調查送議處

2018-08-22

縣務會議批李俊緯 不配合縣府作業

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府接管興中國中行政大樓二、三樓，前天到校點交時，校長李俊緯不願在紀錄上簽名；代理縣長陳金德說，興中事件校長不配合縣府作業，也不主動溝通，要求教育處調查，送交宜蘭縣校長成績考核委員會議處；李俊緯回應，他問心無愧。

李俊緯本月一日才上任，但學校爭議不斷，縣府秘書長邵治綺前天到校辦理點交會勘，李俊緯拒絕在會勘紀錄簽名，讓氣氛尷尬，陳金德昨在縣務會議上批評，校長是廣義公務員，點交興中餘裕空間過程，校方與縣府公文往返，學校一再拒絕縣府要求，也不主動與地方溝通，還傳播錯誤資訊。

李喊冤澄清沒有故意不配合 問心無愧

陳金德要教育處調查李俊緯相關責任，調查結果移送「宜蘭縣校長成績考核委員會」議處；對此，李俊緯喊冤澄清沒有故意不配合縣府，學校有學校的困難，但尊重長官考量。

針對甫接任興中校長，可能因此事遭到懲處，是否覺得不合理？李俊緯回應，事情碰到就要解決，自己問心無愧，坦然面對，大家有不同立場各有難處，他也覺得陳金德辛苦了。

另外，宜蘭縣政府已要求各國中小盤點校內餘裕空間，預計十月二十日完成；教育處表示，依據宜蘭縣立國民中小學校餘裕空間活化實施要點，學校如隱匿餘裕空間不報，無正當理由不辦理餘裕空間活化，得檢討校方責任，依據教職人員獎懲辦法議處，希望全縣各國中小全力配合。