〈台北都會〉歷任市長夫人 「美青姊」評價最高

2018-08-18

吳伯雄、黃大洲妻子屬「傳統官夫人型」

〔記者周彥妤、蔡亞樺／台北報導〕昨天是七夕情人節，點評歷任台北市長配偶，長年觀察政界的評論人、議員認為，吳伯雄妻子戴美玉、黃大洲妻子林文英屬「傳統官夫人型」；「作風低調型」則有馬英九妻子周美青、郝龍斌妻子高閬仙，尤其周不僅有其專業，平時低調不搶鏡，僅於重要時機現身，拿捏分寸得宜，評價最高，堪稱典範；而陳水扁妻子吳淑珍，是陳從政路重要推手，日後卻身陷弊案，現任市長柯文哲妻子陳佩琪，既是醫師又扛下家中大小事，難能可貴，但迸出說故事風波，又頻與外界交鋒為丈夫出頭褒貶不一，兩人歸為「褒貶不一型」。

馬英九、郝龍斌妻子為「作風低調型」

從政多年的國民黨台北市議員秦慧珠說，吳伯雄夫人戴美玉是老師，有一副好歌喉、為人親和；黃大洲夫人林文英則出身書香門第，是大家閨秀、溫柔賢淑的家庭主婦，較像傳統官夫人。

至於作風低調型，莫過於周美青與高閬仙，民進黨台北市議員許淑華說，兩人共同點就是不愛拋頭露面，高比周更少在鏡頭前曝光，完全專職教育界；周具有法律專業，平時低調，但一現身輔選，力道十足，角色分際拿捏得宜，可謂歷任市長妻子中最到位的典範。

而褒貶不一型的吳淑珍和陳佩琪，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳說，在未爆發弊案時，陳水扁靠著吳淑珍形塑鐵漢柔情的廣告深植民心，也讓扁選上總統；不過，秦慧珠認為，負評最多的正是吳淑珍，因涉入貪污弊案，讓選民觀感非常差；許淑華也提到，吳最後因外界負評不斷，為人詬病。

陳水扁、柯文哲妻子被歸「褒貶不一型」

在愛滋病事件、MG149及財產申報問題上，陳佩琪在柯遭質疑時挺身而出，外界認為柯扮白臉、陳扮黑臉，強烈的「護夫」形象，外界觀感有好有壞。

秦慧珠說，陳佩琪是醫生，常參加活動曝光，但陳個性嗆辣，護夫心切，她提醒，台北市民是全國最有個性的選民，市民要的是市長，而不是每天看到市長夫人。

許淑華也說，陳起初角色拿捏得當，後來可能因護夫心切，逐漸踩到底線，就像和小朋友說熊讚成長故事，自編內容暗指丈夫處境，或是槓上媒體繼而提告，但相較一般人，陳更容易接觸媒體，可藉此出面說明，無須祭出此舉。她說，從太太角色來看是好的，但若從社會觀感而言，有點不妥，不過選民心中自有公斷。一位不具名議員也說，陳護夫心切，有時會把家務事端上檯面，但其實大家只會在意柯的施政品質，尤其陳作風稍嫌高調，對一般人來說，不見得特別加分。