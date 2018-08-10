〈南部〉台鐵運量衰退 屏東線逆勢成長1.7%

2018-08-10

〔記者侯承旭／屏東報導〕台鐵屏東線去年的運量創九年新高，台鐵上半年的整體運量衰退零點六%，但屏東線逆勢成長，今年上半年運量又比去年同期增加一點七%，下半年隨著台鐵高雄市區地下化通車及增設七個通勤站，可望再推升運量。

去年載客人數 創九年新高

台鐵屏東線從台鐵高雄站下行至屏東枋寮站，全長六十一公里，包括高雄境內四個車站、屏東境內十四個車站。屏東線去年的總載客人數突破八百五十四萬人次，是九年來新高。

根據台鐵局最新數據，今年一至六月屏東線運量為四百三十三萬八千餘人次，比去年同期的四百二十六萬三千餘人次成長。台鐵上半年的整體運量衰退零點六%，屏東線逆勢成長。

看好運量成長 百貨業標下商業空間

高屏生活圈日益緊密，屏東線主要以通勤或轉乘高鐵乘客居多，看好運量穩定成長，屏東太平洋百貨已標下屏東火車站及客運轉運站的商業空間，預計於十一月及九月對外營運。

斥資近千億元、施工九年的台鐵高雄市區地下化工程，預計十月十四日凌晨通車，高雄市區新設的內惟、鼓山、美術館、三塊厝、民族、科工館、正義等七個地下通勤車站同步啟用，具備「準捷運」功能，對屏東民眾往返高雄市區更為便利，預估通車後屏東線的運量會再提升。

因應高雄市區地下化通車，台鐵官網已預告十月十二日會進行大改點，也會針對高鐵左營站轉乘台鐵的班次微調，規劃乘客在十五分鐘內接駁。

台鐵屏東線是屏東連接高雄市甚至中北部的唯一軌道運輸，屏東縣政府近年積極爭取高鐵延伸屏東及高雄捷運延伸屏東，評估作業均已列入前瞻基礎建設項目。