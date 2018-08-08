〈台北都會〉侯友宜體驗製茶 蘇貞昌感謝幕僚

2018-08-08

〔記者邱書昱、何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天到三峽區參觀有一百多年歷史的谷芳茶園，拜訪第四代老闆李昌峻、洪佳玉夫妻；侯友宜說，看見青農的活力與創新，當選後會協助青農回到故鄉接棒、在地創生，由市府做好行銷，幫助青農打開農路及通路。

侯友宜說，三峽有很多高品質的有機茶葉，像碧螺春等，谷芳茶園是代代傳承並結合現代科技，生產新北市品質最好的茶葉；李昌峻夫妻邀請侯友宜品嘗通過全台最嚴格「慈心有機驗證」的碧螺春、烏龍茶，並體驗採菁、浪菁、炒茶、揉捻和乾燥的製茶手續，夫妻倆分享「茶園有機、工廠有機」的種茶理念，他們十八歲、十六歲的孩子也投入生產與傳承。

侯友宜前天到永和運動中心拍攝宣傳影片，因事前溝通協調不足，被民眾抱怨擾民，侯友宜昨天對此表達歉意，表示會虛心改進；民進黨新北市長參選人蘇貞昌受訪說，任何地方的規定都應該尊重、遵守，尤其是公眾人物。

另外，新北市長選舉打得火熱，參選人背後的幕僚也勞苦功高，蘇貞昌的臉書昨天貼出多張生動的照片，並搭配幽默的文字；他表示，參選一二○天來，很感謝跟著他在新北跑透透的所有幕僚人員，有時行程緊湊，他忘了跟幕僚們說聲辛苦了，但是他沒有忘記，因為有這些幕僚，才讓他變得更有自信也更有衝勁，幕僚的暢所欲言也讓團隊的作品一直被模仿，但從未被超越。

幕僚在不同工作環境下的側拍照片，搭配幽默逗趣的文字，讓人看了不禁莞爾，也道盡幕僚的甘苦。例如在日前工作服發表的照片，旁白是「很適合穿出門，因為上面的蘇貞昌寫超小」；隨行秘書掩嘴講電話的照片，被後製加了「他（蘇貞昌）今天話很多，我可能晚一點回去。」道出隨時配合老闆加班的辛苦。