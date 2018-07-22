〈台北都會〉丁柯民調首見「死亡交叉」 姚團結綠營搶攻

2018-07-22

國民黨最新民調 丁落後柯逾3％

〔記者蕭婷方、蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕年底台北市長選舉加溫，台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人丁守中昨上午出席北投割稻趣活動，同場較勁人氣。但根據國民黨最新民調顯示，丁與柯首度呈現「死亡交叉」，丁民調落後柯逾三％。國民黨幕僚透露，這份民調就是讓丁陣營一改「佛系」打法、轉為積極曝光的主因；另一方面，為拉抬民進黨台北市長參選人姚文智選情，姚將與民進黨台北市議員參選人於二十五日進行大合照，展現團結氣氛，破除柯的棄保策略。

柯推競選主視覺 海洋色「Ｋ」

柯競選團隊近日打選戰成功吸睛，日前《一日幕僚》影片掀「學姊」熱潮，昨再接再厲公布競選主視覺，以英文字母大寫「Ｋ」呈現，在白底中選擇藍綠色系的「海洋色」，並搭上黑色字體的「改變成真、持續發生」標語。柯昨受訪時說明，白底是提醒他來自醫界；黑字代表是非，就是他常說的「比統獨更重要的是是非、比藍綠更重要的是黑白」。

姚批又藍又綠 沒有中心價值

但姚文智批評，柯的競選主視覺設計以藍綠色調為主，反映柯背後意識與策略「又藍又綠」，沒有中心價值，不確定自己未來發展方向。另外，近日聲名大噪的屏東縣議員蔣月惠，昨突然現身找柯文哲，號稱「女柯Ｐ」的蔣月惠雖一度讚賞柯率真，隨後卻改口稱，實際見面後對柯很失望，「覺得他也是一個被擺布的人，為了個人的政治前途。」

據國民黨幕僚指出，黨內民調以往丁均「小勝」柯三至八％，兩人選情呈現膠著；但丁守中最新民調首度落後柯文哲逾三％，民調結果顯示，丁在廿至廿九歲年輕選民支持度落後柯幅度加劇，為民調落後主因，「關鍵就是年輕選票」。

丁一改「佛系」打法 轉為積極曝光

據了解，民調出爐後，丁找來許多民間友人、資深媒體人召開內部檢討會議，針對丁守中近日「佛系」打法做出檢討。會議召開三個多小時期間，大家輪番「砲轟」丁守中近期戰略缺失；當天結論要調整選戰策略比重，認為「陸軍」組織戰與「空軍」議題戰應要並重。

年輕選民支持度落後為主因

北市黨部主委黃呂錦茹受訪時坦言，「柯的網路行銷真的很厲害」，學姊議題發酵後，柯在廿九歲以下的年輕選民支持度又上升不少；但黃呂錦茹樂觀表示，雖然年輕選票支持度差很多，「但還有辦法補救」，將端出系列市政議題，爭取年輕選民支持。

而民進黨台北市長參選人姚文智昨針對廿至廿九歲民調不高，被網友配圖做成撩妹金句，戲謔寫道︰「卅歲妳就會愛我了。」姚文智昨受訪時笑回，應該是「給我一杯咖啡的時間，認識我，就會愛上我」，幽默回應。

為破除泛綠選民可能出現的「棄姚保柯」現象，民進黨秘書長、姚文智競選總部總幹事洪耀福十八日召開會議，擬定未來相關策略與議題攻防；民進黨也預計二十五日上午安排姚文智與民進黨台北市議員參選人合拍團體照，塑造黨內團結氣氛。