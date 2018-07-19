〈南部〉發起「包機救恆機」 恆春人擬北上抗議

2018-07-19

〔記者蔡宗憲、陳宜加／綜合報導〕屏東恆春機場停飛多年，面臨關閉壓力，除了屏東縣府努力推動國際包機，恆春居民鍾乙豪、許耿睿日前發起「包機救恆機」行動，已號召超過三十名乘客，原本預訂七月二十二日包機，沒想到遭立榮航空以「風險太高」拒絕，許耿睿等人揚言北上民航局抗議立榮航空「佔著茅坑不拉屎」。

立榮航空：訂位作業正常

面對地方居民的怒火，立榮航空回應，目前立榮航空「台北至恆春航線」訂位作業一切正常，如有搭機需求，可撥訂位中心02-25086999訂位。

立榮航空每周二、四各有一來回航班，卻一直以側風過大不飛，鍾乙豪等人號召「包機救恆機」，立榮航空告知最好能包機，七十個位置過半即可啟航，沒想到昨天仍通知「風險太高」拒飛。

凸顯問題 民眾將到松機現場購票

負責協調包機事宜的許耿睿憤怒表示，國內航空公司航線一向是「肥肉包瘦肉」方式，但立榮航空卻以「風險太高」拒飛，七月三十一日（周二）表訂航班，將號召恆春民眾北上松山機場，現場購票搭機，凸顯立榮航空「占著茅坑不拉屎」的惡劣行徑。

實際進入立榮航空訂位網頁裡，無法進行網路購票，僅說明「恆春航線常受天候因素影響航機起降，如需訂位請洽訂位服務中心，將有專人為您服務」。

鍾乙豪說，與「包機救恆機」團隊深入研究後，恆春機場二○○四年剛開放時，包括華信和遠東航空都可以降落，希望民航局調整恆春國內航班及離到場程序，把機會留給願意飛恆春的航空公司。

至於傳言將在月底成行的恆春機場國際包機，屏縣府表示，目前包括緬甸及其他國家的包機，都還在進一步與民航局及航空公司協調，沒有進一步的消息。