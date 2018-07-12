〈北部〉花市新興路拓寬 趕蘇花改全線通車前

2018-07-12

工程進度超前8％

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市「新興路景觀改善及興闢工程」由內政部營建署主辦，投入一億六千多萬元經費，將主線道與支線道均拓寬為廿五米寬的道路，強化銜接尚志路與台九線間的東西向聯外道路網絡，今年四月正式動工後，工程進度比預定超前八％，將力拚配合一百零九年蘇花改全線通車前完工。

由內政部營建署主辦的新興路景觀改善及興闢工程，位在美崙山旁，拓寬主線北起尚志路口、南至瑞美路口，總長九百九十六公尺，將從原本的九公尺道路，拓寬為廿五公尺，因應蘇花改通車後引入的車潮。

長約四百八十八公尺的拓寬支線，則自花蓮看守所連接到中興路，其中支線道包括花蓮高工及國軍花防部聯勤二支部的部分土地，花蓮高工已在去年自行拆除圍牆，聯勤二支部將由花蓮市公所代拆、代建。

工地主任簡宗仁說，新興路景觀改善及興闢工程，預定一百零九年一月廿二日完工，目前施工進度為九點四四％，比原定進度一點四二％超前八點零二％。

他強調，施工位置除已完成圍籬外，項目還包括臨時水溝施作及兩處臨時沉砂池，可讓施工所產生的逕流，透過臨時排水溝收集後，經臨時性滯洪及沉砂，讓水流排入既有排水系統中。

可紓解蘇花改車流

花蓮市長魏嘉賢說，主支線交會處採T型路口，讓管理與穿越單純化，道路除截彎取直，還會依地勢進行高低車道路面設計，並設高牆解決軍方及看守所的安全疑慮，期盼工程能如期如質完工，強化銜接尚志路與台九線間的東西向聯外道路網，有效紓解蘇花改通車後的交通量。