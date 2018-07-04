〈北部〉無人標租 通霄海水浴場今年不開放

2018-07-04

1月開始招標至上月底 仍乏人問津

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通霄海水浴場為目前苗縣唯一海水浴場，但今年招標不順，從一月份開始至六月底共四次上網標租，全部流標，無業者問津，導致在暑期民眾戲水旺季無法進入海水浴場，近年來至八月底仍可到海水浴場享受親水樂趣的民眾將要失望了。

公所籲民眾勿進入 並派員駐守巡視

為安全起見，通霄公所呼籲民眾關閉期間勿進入，並表示，雖然目前並無訂立擅闖罰則，但海水浴場僅有大門入口，已有約聘人員駐守巡視，以免民眾擅闖，且海邊有設立告示牌警示。

通霄鎮公所表示，由於標租不順，導致通霄海水浴場無法在暑期旺季開放，公所將會研擬辦法，是否舉辦小型活動，讓民眾於活動期間可以進入海水浴場，但目前尚未有具體方案。

通霄鎮公所財政課分析，通霄海水浴場屬於開放性水域，與一般游泳池相比需要較多救生員，至少要五人以上，但詢問部分救生員後，救生員認為通霄海水浴場開放時間有限，通常為暑期，工作相較到游泳池上班不穩定，且收入太少難以養家活口，成為通霄海水浴場開放難題。

有民眾認為，之前發現通霄海水浴場環境雜草叢生，凸顯維護本身就有缺失，且每年標租，一年一約方式，若廠商投入心血建設，並無保障，致廠商打退堂鼓，建議由通霄鎮公所自己營運，不要只想委外。

通霄鎮公所表示，由於通霄海水浴場土地所有權牽涉保安林地，開發上有限制，公所會持續討論適當方式經營、處理。

苗栗縣原有竹南鎮崎頂濱海遊憩園區與通霄海水浴場兩大海水浴場，但竹南鎮崎頂濱海遊憩園區轉型為崎頂新樂園，讓通霄海水浴場成為苗縣唯一的海水浴場，如今面臨標租不順，經營方向尚無頭緒，也讓民眾覺得可惜。