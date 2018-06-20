〈中部〉台鐵松竹站連通道完工 無縫轉乘捷運

2018-06-20

與捷運G4共站 林佳龍昨直播體驗

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化第二階段新建的五座通勤車站，預計十月底通車，其中，松竹、大慶站將分別與台中捷運綠線G4、G13站共站轉乘，其松竹站連通道已於上月完工，市長林佳龍昨日上午透過臉書直播，與交通局長王義川帶民眾走訪松竹站，搶先體驗無縫轉乘。

台中鐵路高架化全長廿一．七公里，共設十站，豐原、潭子、太原、台中、大慶站五座既有車站已於二○一六年十月通車，第二階段新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權站等五座車站，預計今年十月底通車。

未來站內直接轉乘 不用上上下下

林佳龍、王義川從台鐵松竹站，通過連通道走到捷運綠線G4站，林佳龍表示，連通道約卅公尺長、五公尺寬、四公尺高，未來不論長輩、小孩、身障朋友或提著大件行李的旅客，不用上上下下就可以在站內直接轉乘。

王義川則說，市長林佳龍上任時，發覺松竹、大慶站沒有設計連通道，因為鐵路高架化是鐵路改建工程局興建，捷運則是市府興建，副市長林陵三視察後主動協調鐵工局，與負責興建捷運綠線的台北捷運局共同負擔經費興建，松竹站連通道已於上月完工，大慶站的連通道則預定八月完工，未來方便民眾轉乘。

林佳龍也強調，連接雙鐵共構的松竹站、大慶站，以及三鐵共構的烏日高鐵站，讓台中串連起軌道小內環，在共站中轉乘相當方便，台中交通將以此為骨幹，配合市府打造Mr. B&B（Metro捷運、Rail鐵路、Bus公車、Bike自行車）複合式交通運輸系統，台中軌道時代的來臨，就從今年底開始。

王義川指出，台鐵松竹、大慶站將分別與捷運綠線G4、G13站共站轉乘，其中，松竹站將是豐原、潭子進入市區非常重要的轉運站，以到達市府為例，目前民眾必須搭乘火車到台中火車站，再轉乘公車至市府約需廿一分鐘，以後到松竹站轉乘到市府約八分鐘，轉乘高鐵站也非常方便。

王義川也說，鐵路高架化後的十個車站，皆會以車站為核心，約十分鐘的路程內規劃與鐵路垂直的公車路線，落實Mr. B&B。