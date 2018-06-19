〈北部〉《竹縣首例》峨眉國中 轉型實驗教育學校

2018-06-19

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕位於新竹縣境之南的峨眉鄉峨眉國中，歷經六年努力，終於通過實驗教育計畫，成為新竹縣第一所公立國中轉型的實驗教育學校。

教育處：可跨區就讀

縣府教育處長劉明超表示，實驗教育學校是扭轉偏鄉學校發展方法之一，除兼顧當地學區對於教育的選擇權，由於可跨區就讀，也提供新竹縣家長多元選擇機會。

預定28日舉辦招生說明會

峨眉國中預定廿八日晚上七點舉辦招生說明會；此外，新埔鎮北平華德福實驗學校也獲准延伸至國中，說明會訂在十九日晚上六點半。

北平華德福也獲准延伸至國中

峨眉國中現有六十名學生，八名跨區就讀。「國一最乖，國三卻變得最難教！」峨眉國中校長陳姿利看到這樣的現象，與一群有共同教育理念的教師團隊，希望盡一己力量讓學校有空間與彈性，給孩子更好的教育內涵。

「孩子是上天的精心傑作，用對方法，就會發光發亮！」陳姿利說，老師改變教育思維，賞識孩子的獨特性、適性揚才，強調動手做，並透過品茗靜心，幫助孩子度過青春期，找回學習熱忱。

以東方美人茶和稻米文化為主軸

一○一學年他們以東方美人茶和稻米文化為主軸，共同研討特色校本課程，並且申請多項教學活化，以及課程設計等精進計畫，結合社區資源，發展出一套「踏茶尋眉」茶鄉課程，讓學子認識自己，以家鄉為榮。

轉型過程中，清大師資培育中心副教授呂秀蓮，費時一年培訓教師課程設計專業能力，並且在教學現場實踐；政大教授陳超明指導的英語提升方案，嘗試以故事閱讀到雙語教學，讓學生喜歡英文。

從一○五學年度起，峨眉國中連續兩年入選教育部特色遊學實施計畫；一○六學年更獲選教育部教學卓越金質獎暨親子天下教育創新領袖；今年四月底，學生並赴日參加日本宮崎音樂祭舞蹈交流活動，表演「台灣味」舞碼。