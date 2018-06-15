〈台北都會〉力挺吳音寧 市場7大公會：支持連任

2018-06-15

痛斥外界抹黑羞辱認真做事的人

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧風波不斷，市場七大公會昨天召開記者會力挺她，公會代表說：「生意人不懂政治」，強調吳做事有目共睹，痛斥外界議論吳看不懂財報、處理殘菜等事件是遭到抹黑、羞辱，北農常務董事邱進福更直言，台北市長柯文哲派政風去查北農，這不是政治鬥爭是什麼？公會最後還送暖，高喊「吳總加油，全力支持吳總繼續連任」。

吳音寧感謝相挺 盼不要再誤解

對於七大公會力挺，吳音寧昨天受訪時直呼：「既感動又很拍謝（台語，意為不好意思）」，面對外界批評，吳強調，可能外界不了解市場內部運作，才會造成這些風風雨雨，「這些也會連帶影響北農團隊和市場，希望大家不要誤解。」

邱進福批8大事件 荒謬不合理

市場七大公會昨召開記者會，包括邱進福、台北市青果商業同業公會理事長程建盛、台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平、台北市青果進口承銷協會理事長洪嘉佑、台灣省青果運銷合作社理事主席陳益宗、台北市農產承銷商協會理事長黃文卿、台北市農產運銷發展協會理事長邱文和等數十人出席。

邱進福批評，吳音寧經常到拍賣場、零批場問候大家，認真樸實態度有目共睹，結果外界蓄意抹黑吳音寧，尤其從殘菜處理、看不懂財報、香蕉、芭蕉、吃魚翅、送洋酒、市府派政風查帳、到議會備詢等八大事件，都相當荒謬及不合理，所以公會站出來力挺。

媒體問吳音寧是政治鬥爭？邱進福表示，柯文哲派政風查北農，全台有五十六個果菜批發市場，看有哪位總經理每天被叫到市議會備詢，甚至羞辱、抹黑她，這不是政治鬥爭是什麼？黃文卿、陳益宗也為吳音寧抱屈，認為整件事情為政治鬥爭，希望大家能還給吳真理。

處理殘菜 只有吳音寧幫公司省錢

至於殘菜處理，邱進福說，歷任總經理面對殘菜都直接報廢，運到焚爐廠的成本，一公斤就要一元，另外果菜公司還要補助農民，一公斤給三元，成本總共為四元，但吳用業務推廣費一公斤二．一元的成本以尾市價格買剩菜送給社福團體，這不是幫果菜公司省錢嗎？

但柯文哲昨抱怨，北農從前總經理韓國瑜到現在，就是一連串的藍綠惡鬥，「我跟吳音寧同框，不管怎樣我都是扣分，這就是政治的戰術，用一個吳音寧把柯文哲搞垮。」民進黨市長參選人姚文智則反嗆，當年是柯接連拒絕幾位民進黨派的總經理人選，最後柯自己挑吳。