〈南部〉飛雁新村傳原通訊所 歷史建築範圍擴大

2018-06-08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已登錄南市歷史建築的永康飛雁新村「傳原通訊所」，南市文化資產管理處為確保該區域文化資產保存，經古蹟歷史建築與文化景觀審議委員會，審議通過擴大歷史建築本體及定著土地範圍，油槽及其控制室均指定歷史建築，以利永康飛雁新村保護範圍更加明確。

至於遠雄開發計畫，南市都委會未通過，後續衍生的爭議，南市都發局表示，目前仍在爭議協調中，尚無新進度。

南市文化資產管理處表示，執行「歷史建築永康飛雁新村通訊所修復暨廣場景觀工程規劃設計監造計畫」過程中，發現疑似油槽及控制室設施，經進一步調查，在地表下發現鐵管與陶管管線，再經探查油槽內部，存有重油，約有四十公分厚的油泥，又因鄰近的033編號這棟建物中有發電機設備遺留，研判該棟建物內應是無線發電機台，油槽則是當時供應發電使用的設施。

文化資產管理處表示，經古蹟大會審議認為，油槽及其控制室是區內軍事設施的原有構造物，對於呈現傳原通訊所功能及整體文化資產價值，是不可或缺的一部分，因此決議擴大登錄歷史建築本體，並配合調整定著土地範圍，至於擴大範圍面積尚待計算。

飛雁新村位於六甲頂遺址，土地為國防部所有，九十九年國防部委託台南市政府進行公辦都市更新，二○一三年由遠雄建設公司以二十億九千萬元得標將興建大樓，但引發文化遺址與老樹保護爭議，市府納入公民決策城鄉論壇首例，對於遠雄開發計畫修正案，都委會亦未審查通過，全案陷入合約爭議，遠雄向國防部、台南市府提出求償，全案至今四年，爭議未解。