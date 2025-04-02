大甲媽遶境4日起駕、13日回鑾 規劃3線免費接駁專車

2025大甲媽祖繞境活動，市府將於起駕及回鑾兩日提供免費接駁服務。（市府提供）

2025/04/02 09:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕後天（4日）就是大甲媽祖遶境鑾轎起駕日，各地信徒將擁入大甲鎮瀾宮，勢必造成人潮車潮的壅塞，民眾除了可搭台鐵至大甲，台中市交通局在4月4日（起駕日）及4月13日（回鑾日）兩日，特別規劃「朝富停車場（老虎城）-大甲體育場」、「美人山營區停車場-大甲高中」及「大甲國小-大甲體育場」3條免費接駁專車，平日也有26條公車路線可到達大甲區。

「2025大甲媽祖遶境進香」將在4月4日登場，為期9天8夜徒步進香之旅，為世界三大宗教盛事之一，交通局長葉昭甫表示，交通局配合媽祖起駕與回鑾時間，在4月4日（起駕日）及4月13日（回鑾日）兩日提供免費接駁服務，讓來自各地的香客搭接駁車參加媽祖遶境。

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交通局表示，朝富線起駕日發車時間，往大甲自下午2時至晚間10時、往台中自下午2時至翌日凌晨2時；回鑾日發車時間，往大甲自早上10時至下午5時、往台中自下午1時至晚間10時；大甲市區環線大甲國小線及美人山營區停車場線，起駕日發車時間自下午3時至翌日凌晨1時；回鑾日發車時間自早上10時至晚間9時30分。

除免費接駁車外，也有26條市區公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、97路、154路、157路、657路及659路，巨業交通305路及699路，豐原客運92路、170路、211路、212路、213路及215路，中台灣客運95路、651路、658路及695路，苗栗客運181路，東南客運616路、668路，聯營811路，中鹿客運813路、建明客運661路、662路及839路等路線。

交通局提醒，大甲媽繞境進香活動期間，部分道路進行交通管制，包含行人徒步區、禁止汽車進入區，請用路人配合現場交管人員指揮前往。

台中大甲媽祖繞境市府提供大眾運輸資訊。（市府提供）

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