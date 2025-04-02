立院司法委員會邀周萬來列席 韓國瑜出手解圍

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席，周萬來沒來，民進黨立院黨團在會場擺放「協尋周萬來」看板。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 09:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，民進黨團發出甲級動員，於上午7時許搶先進入會議室，但稍早立法院長韓國瑜發函表示，擴遷建案已列為黨團協商議題，他是會議主席，宜於協商會議中處理，因此本次司法委員會邀請幕僚長等人，未便出席尚祈諒解。

立院院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨團主張「會議違法、表決無效」，為阻擋院會確認議事錄，3月26日起在立院議場前排班，並於3月28日搶先進入議場占據主席台，當天院會空轉一天。4月1日院會，民進黨團同樣搶先進入議場並占據主席台，院會再度空轉一天。

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本週司法委員會輪值召委為民進黨立委莊瑞雄，昨委員會突變更今日議程，改邀請周萬來列席就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告並備質詢、同時邀請立院議事處長高百祥列席就「國會擴、遷建後議事廳之規劃」進行專題報告並備質詢，外界預料朝野將再掀議事攻防。

不過，韓國瑜上午突發函，指司法委員會昨天變更議程，邀請立院秘書長及議事處長4月2日就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告。由於擴遷建案已列為黨團協商議題，他為協商會議主席，擴遷建案議題自宜於協商會議中處理，因此本次司法委員會邀請立院幕僚長及相關單位主管，未便出席尚祈諒解。

韓國瑜並指，而後各委員會召委相關排案，請依立院各委員會組織法第2條規定，如有邀請立院幕僚長及相關單位主管列席之情形，敬請依上開規定為之。

目前民進黨立委仍於司法委員會進行發言，會議並未因此結束。

稍早立法院長韓國瑜發函表示，擴遷建案已列為黨團協商議題，他是會議主席，宜於協商會議中處理，因此本次司法委員會邀請幕僚長等人，未便出席尚祈諒解。（記者謝君臨翻攝）

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