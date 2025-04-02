清明連假將至 台北市今天下午提前加強交通疏導管制

清明節連續假期， 北市各交通要道及匝道加強交通紓導及管制。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供。

2025/04/02 09:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕4月3至6日為清明節連續假期，台北市警局預估連假前市區各主要道路、聯外橋樑及鐵（公）路轉運站，將湧現返鄉掃墓及出遊人車潮，交通大隊今（2日）於忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，提前於下午4時到崗，執行加強交通疏導，及匝道高乘載管制，以維交通順暢與安全。

台北市警局表示，高速公路局3日（星期四）6時至12時，針對國道1號（南下）實施高乘載管制，台北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口等8處。

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市警局強調，已妥適規劃交通管制及疏導勤務，屆時全力維護交流道周邊交通順暢，同時籲請民眾留意管制地點、時段，並注意行車安全。

此外，連假期間為因應民眾掃墓祭祖之交通需求，北市殯葬管理處及公共運輸處於「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規劃多線免費掃墓公車供民眾搭乘，北市警局為確保掃墓公車運行順暢，同步針對掃墓公車路線及管制點周邊加強違規停車勸導、取締與拖吊，以維護交通順暢與停車秩序。

另於連假期間針對北市各觀光遊憩景點（如陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等）、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，北市警局亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致。

市警局表示，連假欲前往陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，市警局將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊，並請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。

清明節連續假期， 北市各交通要道及匝道加強交通紓導及管制。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供。

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