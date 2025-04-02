安養院老翁被冒名連署罷免 黃捷要柯志恩出面講清楚

高雄老翁莫名成為連署罷免立委黃捷的參與者，還因此被傳喚作證。對此黃捷直接對國民黨高雄市黨部主委柯志恩開砲，強調「手上有高雄國民黨黨員名冊能抄的，除了柯志恩還能有誰？」（資料照）

2025/04/02 09:48

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為反制大罷免，在各地鎖定民進黨立委發起罷免，不過近期卻連環爆出「冒名連署」、「死亡連署」，高雄市一位老翁人在安養院、行動不便，竟莫名成為連署罷免高雄民進黨立委黃捷的參與者，還因此被傳喚作證。對此，黃捷直接對國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩開砲，質疑「手上有高雄國民黨黨員名冊能抄的，除了柯志恩還能有誰」？

黃捷今日在臉書發文指出，關於她的罷免案，已出現第二位「被偽造文書」的受害者，而這名當事人甚至是家人收到調查局約談的作證通知，才知道人在安養院的當事人被盜用個資簽連署。黃捷提到，兩名當事人的共通點都是以前都曾有中國國民黨黨員身分，她強調，如此也再度證實國民黨針對民進黨立委發起的惡罷報復，「明顯是組織性偽造文書」。

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黃捷對此強調：「從台北黨部主委黃呂錦茹、台南黨部主委謝龍介、到高雄黨部主委柯志恩，都應該儘速出面說明，是不是非法提供黨員名冊抄罷免連署？這種洩露個資又偽造文書的連署，不僅沒有正當性，而且非常可惡，更造成民眾恐慌跟不便。」

黃捷最後也說，希望檢調可以儘速偵辦，同時希望柯志恩能夠坦然以對、勇於承擔，別像黃呂錦茹一樣，把鍋推給一個青年黨工扛。

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