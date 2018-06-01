〈台北都會〉網球中心變更契約17次 追加預算近3億

2018-06-01

議員質疑為何讓出包廠商追加工程價金

〔記者郭安家／台北報導〕因應世大運，北市府斥資十七．○七億元闢建台北網球中心，但民進黨市議員周柏雅昨指，此重大工程竟變更契約高達十七次，其中十一次還是在世大運後，甚至賽後三個月仍在改善缺失、修繕，根本是修修補補的拼貼工程，形同無限續追加，合計追加工程款共二．七八億元由全民買單，質疑台北市長柯文哲真的省錢嗎？柯引以為傲的不追加預算承諾大破功。

周柏雅：修修補補拼貼工程 全民買單

周柏雅舉例，世大運開幕前五天，市府花兩千五百萬元進行土方清運處理、暫置、裝車，土方開挖從三．四萬立方公尺暴增為八．一萬立方公尺。世大運期間，花七百萬元做人孔蓋、防火閘門、無障礙廁所寬度調整；期間傳出網球中心漏水下小雨，並變更契約辦理整體防水項目，周質疑為什麼要讓一再出包的廠商猛追加工程價金。

賽後三個半月，還在修屋頂、做水箱位置變更、空調系統漏項、分離式冷氣不足、高壓避雷接地等工程；周柏雅表示，如分離式冷氣不足，為什麼不是追究當初設計廠商，不要讓廠商驗收過、由廠商出錢彌補即可，為何還用市民納稅錢買單呢？

此外，世大運帆布宣傳費用委外製作與吊掛，帆布商利潤一一三．八萬元，委託給網球中心統包工程廠商，還要多一筆工程承商利潤及管理費等，追加帳就變成了一二五．八萬元，為什麼不由捷運局或體育局直接去做帆布委外呢？

捷運局：契約變更合乎常情 依規施工及驗收

對此，捷運局第一區工程處副處長林勳杰表示，網球中心因應不同階段，如世大運測試賽、賽會都有嚴格標準，有些缺失必須滿足，「不要把工程包一次做完」，契約變更在所難免、合乎常情，並依照北市府所屬各機關工程施工及驗收基準執行，相關契約變更、圖說及因應方式，都有報核；且經過與廠商議價，完成雙方權利義務。

至於土方暴增問題，林勳杰僅指，當時將土方運送至台北港，因台北港有收容限制三．四萬立方公尺，後來基地土方高達八．一萬立方公尺，都有進行環評差異分析，不能隨便丟土。

但周柏雅質疑，是市府工程招標契約寫太爛，規格不清不楚？還是捷運局對廠商的工程設計沒嚴格把關？這些不是設計造成的錯誤，就是施工錯誤、不按圖施工所造成的缺失，為什麼單一契約就追加二．八億元由全民買單；若是招標須知寫不清楚，為什麼沒有人員被記過懲處？