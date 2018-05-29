〈北部〉外地業者濫伐林木種菜 「司馬限山」禿頭

2018-05-29

居民憂豪雨引發土石流

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉內海拔一千四百五十四公尺的司馬限山，為泰雅族部落世居祖地，但近年來陸續有外地業者到山上濫伐林木，將山頭夷平改種植高麗菜或生薑，網友PO出山頭光禿一片、樹林被整平成農地的照片，痛心疾呼「救救司馬限山」，民眾擔心，若逢大雨颱風，恐造成嚴重土石流。

濫墾山坡地面積3.3公頃

苗栗縣政府原住民族事務中心表示，遭開墾的山坡地面積約三．三公頃，約三座足球場大，其中四筆為私人農牧用地，雖有申請整地種菜，但未做好水土保持，已依法開罰廿四萬元，並限期業者改善；另有兩筆土地屬於國有林地，業者未經申請便擅自伐木開墾，被依竊占國有林地罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗縣府已掌握 依法開罰

原民事務中心說，除兩筆國有林地遭竊占，另有三筆私人林業用地也被開發，目前已依森林法開罰行為人六萬元，並輔導重新造林，會持續追蹤，下週一也將上山會勘，清查遭開發土地，遏止不肖業者破壞山林。

泰安鄉公所表示，當地原住民多以種植桂竹筍、甜柿等作物為生，但收益不豐，因此有許多居民將土地出租給外地業者種植高山作物，已行之多年，過去從未傳出土石流等災情。

但部落居民強調，司馬限山在族人觀念中，是指引祖靈回家的重要聖山，如今山頭被破壞，逐漸「變矮」，憂心再持續放任濫墾濫伐，未來山林消失，祖靈「恐找不到回家的路」，痛批有關單位縱容開發破壞山林地，PO文呼籲「救救司馬限山！」

部落居民說，外來業者以低價承租土地，長期種植高麗菜等短期作物，導致土壤鹼化，業者荷包裝滿後就離開，留下受損嚴重的土地，影響當地居民未來生計。