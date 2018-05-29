〈中部〉水情吃緊 雲林自來水減壓供水

2018-05-29

留意加壓馬達 避免空轉燒毀

〔記者林國賢／雲林報導〕全台水情吃緊，雲林縣自來水公司上週實施自來水供水壓力調整，部分用戶水壓減弱、水量變小，水電行業者提醒民眾，留意住家加壓馬達與抽水機運轉情形，避免長時間空轉，加壓馬達過熱燒毀。農田水利會會長林文瑞表示，二期稻作灌溉水源無虞，下月一日開始供水，農民無需憂心，但請勿浪費水源。

二期稻作6月起供灌暫無虞

梅雨遲遲不來，水情吃緊，縣府水利處長許宏博表示，雲林縣水源主要來自日月潭與集集共同引水，目前兩處水情都還算穩定。

雲林縣有住戶發現自來水上週三開始出現水壓減弱、水量不足，原以為是水管損壞，經向水公司反映，才發現是減壓供水。水公司人員指出，雲林縣現階段自來水源還算穩定，但南部地區出現水情警報，因應水利署區域水源調度，上週進行水壓調整，但減壓幅度相當小，家中有水塔的用戶應感覺不到差異，壓力調整可減少水資源浪費，減少水費支出，請民眾共體時艱。

林文瑞指出，每年五月十五日至十二月三十一日是斗六大圳通水期，今年以來雖降雨量銳減，但灌溉水源仍然充裕，下月一日如期提供二期稻作灌溉水源，也希望早日來場及時雨，紓解旱象。

許宏博表示，根據氣象預測下週會有鋒面通過，可望帶來降雨，希望能夠解大地之渴，仍請民眾不要隨意浪費水資源。