〈南部〉台南國際攝影節 工作坊明徵選

2018-05-23

〔記者劉婉君／台南報導〕台南是西方攝影技術傳入台灣最早的城市，一八九六年台南打銀街（今民權路一帶）的「遠藤寫真館」，就是全台最早的寫真館之一，攝影拍照風氣在台南也相當盛行。為了迎接台南建城四百年，文化局將於十一月舉辦首屆「台南國際攝影節」，用影像記錄台南的演變。

首屆攝影節 11月舉辦

文化局表示，台南將於二○二四年建城滿四百年，「台南國際攝影節」從今年開始，每兩年舉辦一次，希望透過攝影鏡頭，展現台南這座城市的溫度與生命力，帶領民眾在迎向四百年的同時，也一起回首台南過往的歲月足跡，用鏡頭封存台南的城市印象。

攝影節邀請美國紐約視覺藝術學院攝影美術碩士黃建亮導演、攝影藝術家陳伯義、海馬迴光畫館影像總監李旭彬共同策展，國際知名策展人暨法國亞爾「Le Magasin de Jouets」畫廊總監Nicolas Havette擔任客座策展人，活動四個面向包括「焦點攝影家」介紹不同年代的攝影家、聚焦在台南產業的「台南現場」、從台南出生的攝影家視角出發關注台南，以及由策展人指導民眾的工作坊。

其中，法籍策展人Nicolas Havette的「嘿，台南安抓樣？—創造自己的影像故事」工作坊，率先於這個月二十四日及三十一日兩天，在海馬迴光畫館舉辦說明暨徵選會，將指導通過徵選的民眾拍下屬於自己的台南在地影像故事，優秀作品將在攝影節開幕晚會上投影放映。