〈中部〉出國前驗收 偏鄉原聲進台中歌劇院

2018-05-18

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里偏鄉民和國中布農族「濁岸合唱團」，今年七月底將到維也納為聯合國表演，四百萬旅費成為一大難題，但經過一年的商演、募款，旅費終於可望如期募足，而下月二日合唱團先將與仁愛親愛樂團合作，首度到台中歌劇院做售票表演，近期學生積極練唱（見圖，記者劉濱銓攝），要把演出當成出國前的驗收，盼讓國人與世界聽見布農族最動人的歌聲。

聯合國表演旅費可望募足

民和國中表示，學生去年在全國合唱相關賽事中，締造「三冠王」的成績，一路協助合唱團的彩霞教育基金會，才會推薦前往維也納音樂節，替聯合國兒童基金會做慈善演出，幸好這一年來的募款過程，有太多的社會溫暖與實質幫助，才讓旅費缺口逐漸縮小，而之後還會到中國醫藥大學為該校校慶演出，預計出國經費將會逐步到位，前進聯合國獻唱不再是夢想。

近來學生得知歌劇院的演出票券售罄，都相當欣慰，不只平時會練習，連假日也會團練，雖然屆時與其他學校合唱團一起表演多少會有壓力，但大家都儘量轉化成動力，盼能展現有別於一般合唱團的制式演出，將原民充滿靈魂、力量的嗓音傳達出來，感動所有的聽眾。

尤其此次還將與前年就曾合作過的親愛樂團一起演出，將原民學生單純的歌聲與豐富的弦樂融合呈現，也因過去獲得不錯回響，才會有機會再度合體表演，希望屆時能拿出最佳表現，為南投爭光。